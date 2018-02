Travaglia, che battaglia con Andujar. Continua il momento felice del tennis maschile italiano. Dopo la vittoria in Coppa Davis di Fognini e compagni, ecco il successo di Stefano Travaglia all’Atp Quito. L’azzurro ha sconfitto lo spagnolo Andujar in tre combattutissimi set. 6-4, 5-7, 7-5 il punteggio in favore del tennista marchigiano dopo quasi 2 ore e mezzo di lotta. Travaglia, numero 135 al mondo, continua così la sua scalata verso i primi cento della classifica Atp. Match durissimo dicevamo. Stefano vince bene il primo set, realizzando il break decisivo sul 4-3 e poi chiudere il parziale sul proprio servizio. Andujar, da buon spagnolo, non sia arrende e comincia a macinare il suo gioco da fondo campo. Il secondo set è dominato dai servizi fino al 6-5 in favore dell’esperto Pablo. Lo spagnolo strappa servizio e set a Travaglia. L’azzurro accusa il colpo e va 1-4 sotto nel terzo set. A questo punto però lo spagnolo, al rientro da un lungo stop, evidenzia un calo mentale. Ravaglia rientra in corsa e piazzando un parziale di 6 games a uno vince set e incontro.

Una vittoria che porta punti e morale al tennista marchigiano. Ora Travaglia al secondo turno giocherà contro il vincente del match tra il cileno Nicholas Jarry, testa di serie numero 8 a Quito, e l’argentino Facundo Bagnis, numero 195 al mondo. Chiunque sia il prossimo avversario di Travaglia ci sarà una partita da poter vincere. Per continuare la scalata ai top 100 della classifica Atp servono punti e continuità. I 3000 metri di Quito sono una tappa importante per Ravaglia. Forza Stefano.

Travaglia, ma non solo. Altri due azzurri in campo oggi a Quito

Dopo la vittoria di Travaglia contro Andujar sarà oggi il momento di vedere altri due azzurri in campo a Quito. Il primo a scendere in campo è stato Federico Gaio, contro lo spagnolo Carballes-Baena. L’azzurro, numero 247 al mondo, partiva sfavorito contro l’avversario, numero 107 delle classifiche Atp. Due i precedenti tra i due giocatori, entrambi a favore dell’iberico. L’ultimo confronto risale all’aprile 2016, quando Carballes-Baena ha vinto contro Gaio sulla terra rossa di Napoli. Troppo forte l’iberico per Gaio, l’azzurro ha ceduto per 7-6, 6-3 in poco meno di due ore di gioco.

Dopo Gaio sarà la volta di Marco Cecchinato, che se la vedrà contro Gerald Melzer. Anche Cecchinato parte sfavorito, anche se nella classifica Atp l’azzurro è un solo posto alle spalle rispetto all’austriaco. Incoraggiante per Marco l’ultimo, e unico, match giocato tra i due. A Como, terra rossa, nel settembre 2016 vinse Cecchinato in due set. Non è il Roland Garros ma l’Atp Quito è un’altra tappa importante per la crescita dei giocatori italiani. L’onda lunga di Morioka deve essere sfruttata il più a lungo possibile. La risalita a buoni livelli del tennis italiano è appena iniziata e non deve assolutamente fermarsi. Per nessun motivo.