Del Potro vince l’Atp di Indian Wells, Federer ko in una finale thrilling (Video highlights)

GAME, SET AND MATCH JUAN MARTIN DEL POTRO! 7-6! L’argentino vince il suo primo Masters 1000 della carriera nella maniera più clamorosa. Annulla due match point nel terzo set a Federer e domina il tie-break per 7 punti a 2. Una vittoria che parte da lontano. Da quale primo turno di Rio 2016 contro Djokovic che ne decretò la rinascita. Grande anche la partita di Federer che però ha il rammarico di non aver chiuso sul 5-4 e servizio del parziale decisivo.

6-6 Federer si rimette in piedi alla battuta. A zero con grande personalità. Sarà ancora il tie-break a decretare il vincitore di questo Indian Wells 2018.

6-5 Sorpasso Del Potro che si garantisce il tie-break a 15. Federer visibilmente stizzito con sé stesso. Sta succedendo di tutto a Indian Wells. Finale bellissima e tiratissima.

5-5 CONTRO-BREAK DEL POTRO! Spreca tre match point Federer di cui due consecutivi e Del Potro trova l’orgoglio per rientrare e rimettere in piedi una finale che sembrava conclusa. Si va avanti ad Indian Wells. Clamoroso.



4-5 BREAK FEDERER! Risposta anticipa di rovescio clamorosa e Federer potrà servire per il suo sesto Indian Wells. Cede per la prima volta il servizio Del Potro che salva una palla break ma non può nulla sulla seconda. Scarico e poco reattivo è apparso l’argentino. Vediamo se ne avrà ancora per una reazione d’orgoglio.

4-4 Sparacchia la risposta col diritto in corridoio Del Potro e Federer conserva il servizio a 15.

4-3 Torna a tenere il servizio a zero l’argentino che pare essersi dato una calmata. Finale di Indian Wells che si avvia nella fase calda.

3-3 Facile Federer a 15 in questo gioco. La prima dello svizzero adesso entra con grande continuità.

3-2 Tiene ancora Delpo. Più reattivo Federer adesso con l’argentino che pare essere sull’orlo ma che trova la forza di reagire come in questo caso. Da 0-30 quattro punti consecutivi e l’argentino resta avanti nel punteggio.

2-2 Federer rimane attaccato nel punteggio senza rischiare troppo. Sembra essere più sul campo lo svizzero in questa fase rispetto a Del Potro.

2-1 Partita che vede molto nervosismo in questa fase con Delpo indispettito dall’arbitro e Federer con se stesso per alcuni errori gratuiti come quello sul 30-30 di rovescio. Del Potro resta avanti in questo terzo parziale.

1-1 Federer tiene il servizio a trenta. Molto nervoso Delpo per la gestione arbitrale del pubblico. Si vede che l’argentino ha perso la pazienza. Vediamo se questo influirà su questo terzo set di Indian Wells.



1-0 Parte avanti Del Potro con un difficile game ai vantaggi, su cui però Federer non raggiunge mai palla break.

7-6 SECONDO SET FEDERER! Tie-break di livello assoluto e chiuso da Federer per 10 punti a 8 grazie a un errore di Del Potro. Grande tensione per entrambi con Federer che si vede annullare tre set point e che deve annullare un match point all’argentino. In quest’ultima occasione a tradire la torre di Tandil è stato proprio il suo colpo migliore, il diritto. Si va al terzo. Attenzione che negli ultimi due precedenti lo svizzero ha vinto sempre rimontando l’argentino.6-6 Tie-break a Indian Wells. Del Potro non fatica tenendo il servizio a zero.

6-5 Federer si garantisce il tie break in questo secondo set a Indian Wells. Da segnalare un missile terra-aria di Del Potro per il momentaneo 15-15.

5-5 Eccole le prime palle break per Federer che coincidono anche con due set point consecutivi. Del Potro le annulla grazie a una riga e al servizio prima di chiudere grazie a un errore col diritto di Federer.

5-4 Federer tiene il servizio caricandosi e adesso Del Potro dovrà difendere il set. Vediamo se l’argentino – perfetto fin qui al servizio – risponderà presente.

4-4 Continua a essere perfetto Del Potro col servizio. Stavolta chiude a 30. Federer non è mai arrivato a palla break fin qui.



4-3 Altro clamoroso errore di Federer col diritto da sotto la rete. Svizzero che però non si disunisce e chiude a 15.

3-3 Incredibile errore sotto rete di Federer che regala il game a Del Potro e fa rumoreggiare il pubblico di Indian Wells. L’argentino in questo turno di servizio era sotto 15-30.

3-2 Cerca di accorciare gli scambi lo svizzero mettendo in campo maggior varietà. Dal fondo Delpo è solido e picchia come una macchina sulla diagonale del diritto. Match che sta salendo di livello.

2-2 Perfetto ancora Delpo che non ha ancora concesso una palla break. A zero nuovamente. Seconda set a Indian Wells che si avvicina al suo momento caldo.

2-1 L’argentino si spinge 30-30 ma poi il servizio viene ancora in soccorso dello svizzero. Niente vantaggi e 2-1 Federer senza break.



1-1 Punto clamoroso vinto da Federer per il 15-15. Forse il più bello della settimana. Delpo però continua a non tremare al servizio tenendo a 15 la battuta.

1-0 Del Potro è un martello col diritto e si procura due palle break. Federer chiude aiuto al servizio e infila quattro punti consecutivi partendo avanti in questo secondo set. Vediamo se lo svizzero si scuote.

4-6 SET DEL POTRO! Senza grandi problemi l’argentino porta a casa il primo parziale nella finale di Indian Wells. Decisivo il break nel quinto gioco. Federer troppo falloso e contratto fin qui. Deve salire lo svizzero. Con la seconda ha fatto solo il 38% dei punti. Molto bene invece Delpo, aggressivo e in controllo fino a questo momento.

4-5 Rapido per la prima volta Federer al servizio. Vediamo se l’argentino chiude.

3-5 D’autorità Del Potro che a zero si garantisce la possibilità di servire per il primo set.

3-4 Costretto ancora una volta ai vantaggi lo svizzero che sta subendo troppo la pressione di Del Potro. Un pò contratto e falloso Federer fin qui che comunque tiene la scia del numero 8 del mondo.

2-4 Conferma il break l’argentina che si è trovato 15-30 in questo turno di servizio. Alla fine però ai vantaggi Delpo sale 4-2

2-3 BREAK DEL POTRO! Arriva il primo allungo ad Indian Wells. Federer concede tre palle break consecutive. A Delpo basta la prima con un brutto errore di Federer col diritto.

2-2 Manovra bene con il diritto Del Potro.

2-1 Entrambi molto aggressivi in risposta. Scambio clamoroso sul 30 pari vinto da Federer che poi chiude grazie a un errore di rovescio dell’argentino. Ci sarà da divertirsi a Indian Wells.

1-1 Anche Delpo si ritrova 30 pari ma poi tiene il servizio evitando i vantaggi.

1-0 A 30 tiene il servizio Federer. Del Potro che si è spinto fino a 30 pari ma poi il servizio ha fatto la differenza per lo svizzero.

Per Federer nella finale n. 147 della carriera va alla caccia del titolo n. 98 e del 28° Masters 1000. Per Delpo invece sarebbe il primo titolo 1000 – dopo le tre finali perse tra il 2009 e il 2013 – e il 22° titolo della carriera.

A contendere il sesto Indian Wells allo svizzero ci sarà il neo-numero sei del mondo Juan Martin Del Potro, già finalista qui nel 2013 quando perse in tre set da Nadal. Reduce dal titolo 500 di Acapulco, l’argentino è sicuramente uno di quei giocatori che sanno come battere Federer – come ha dimostrato anche il suo ultimo successo agli Us Open dello scorso anno – e ha dimostrato nel corso del torneo una ottima condizione fisica mettendo in fila De Minaur, Ferrer, Mayer, Kolhschreiber e Raonic.

Roger Federer – dopo la vittoria contro Coric in semifinale per 5-7 6-4 6-4 – continua il suo clamoroso inizio 2018 con la 17^ partita consecutiva senza sconfitte, migliorando il suo stesso avvio record del 2006, quando si fermò a 16. Oltre al croato il percorso del vincitore degli ultimi Australian Open in California ha visto Delbonis, Krajinovic, Chardy e Chung. Per Federer si tratterebbe del sesto titolo ad Indian Wells e, manco a dirlo, dell’ennesimo record.

Amici di Supernews buonasera e benvenuti alla finale maschile del primo Masters 1000 del 2018 a Indian Wells. Federer e Juan Martin Del Potro! Tra defezioni varie e eliminazioni precoci, sicuramente la finale più affascinante che poteva esserci tra i due giocatori più caldi del momento. I precedenti tra i due parlano di un 18-6 a favore dello svizzero con l’ultimo precedente datato Basilea 2017 con la vittoria di Federer in finale.