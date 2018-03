Diretta TV Federer-Del Potro, dove vedere la finale Atp di Indian Wells oggi 18/03

Oggi, 18 marzo 2018, al termine della finale Wta di Indian Wells e non prima delle ore 21.00 italiane, andrà in scena l’ultimo atto del torneo Atp, in cui si affronteranno i due giocatori più in forma del momento: lo svizzero Roger Federer e l’argentino Juan Martin Del Potro. Il nativo di Basilea cerca la sesta vittoria in California e il 28° Masters 1000 in carriera, mentre la torre di Tandil è alla sua seconda finale in questo torneo e alla ricerca del primo successo in un 1000.

Quello odierno sarà il venticinquesimo confronto diretto tra i due, con Roger Federer in vantaggio per 18-6. Nel 2017 si sono incontrati quattro volte e solamente all’US Open Juan Martin Del Potro è riuscito ad avere la meglio, sconfiggendo il rivale nei quarti in quattro set. Per quanto riguarda il percorso fatto ad Indian Wells, dopo aver ricevuto entrambi un bye al primo turno, lo svizzero ha sconfitto in sequenza l’argentino Federico Delbonis, il serbo Filip Krajinovic, il francese Jeremy Chardy, il coreano Hyeon Chung e il croato Borna Coric; l’argentino ha invece avuto la meglio sull’australiano Alex De Minaur, lo spagnolo David Ferrer, il connazionale Leonardo Mayer, il tedesco Philipp Kohlschreiber e il canadese Milos Raonic.

Dove vedere in diretta TV e streaming la finale Federer-Del Potro

Federer-Del Potro sarà trasmessa in diretta esclusiva dal canale satellitare Sky Sport 2 HD (202). La finale potrà essere seguita anche fruendo dei servizi streaming di Sky Go e di Now TV.