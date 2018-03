Tabellone Atp Miami 2018: Zverev dalla parte di Federer, Del Potro con Cilic

Mercoledì 21 marzo inizierà l’edizione 2018 del torneo di Miami (con la conclusione domenica 1 aprile), in Florida, secondo Masters 1000 della stagione Atp. Al momento del sorteggio tre top-10 avevano dato forfait, ossia Rafael Nadal, Dominic Thiem e Lucas Pouille, mentre rientra dopo un mese David Goffin. Le trentadue teste di serie riceveranno un bye ed inizieranno il loro percorso dal secondo turno, tra cui l’italiano Fabio Fognini col numero quindici.

Atp Miami 2018: le teste di serie e le wild card

1. Roger Federer

2. Marin Čilić

3. Grigor Dimitrov

4. Alexander Zverev

5. Juan Martín del Potro

6. Kevin Anderson

7. David Goffin

8. Jack Sock

9. Novak Djokovic

10. Tomáš Berdych

11. Sam Querrey

12. Roberto Bautista Agut

13. Diego Schwartzman

14. John Isner

15. Fabio Fognini

16. Pablo Carreño Busta

17. Nick Kyrgios

18. Adrian Mannarino

19. Hyeon Chung

20. Milos Raonic

21. Kyle Edmund

22. Filip Krajinović

23. Gilles Müller

24. Damir Džumhur

25. Feliciano López

26. Kei Nishikori

27. Andrey Rublev

28. David Ferrer

29. Borna Ćorić

30. Richard Gasquet

31. Fernando Verdasco

32. Karen Khachanov

Le wild card sono state assegnate allo statunitense Christopher Eubanks, al serbo Miomir Kecmanovic, allo spagnolo Nicola Kuhn, allo svedese Mikael Ymer e al cipriota Marcos Baghdatis.

Atp Miami 2018: tutti gli abbinamenti

Nella parte alta, i possibili quarti di finale del Masters 1000 di Miami sono Roger Federer contro Kevin Anderson e Alexander Zverev contro Jack Sock, mentre in quella bassa sono Juan Martin Del Potro contro Grigor Dimitrov e Marin Cilic contro David Goffin.

Di seguito abbiamo invece i match più probabili da vedere nel quarto turno:

Federer-Carreno Busta

Berdych-Anderson

A.Zverev-Kyrgios

Querrey-Sock

Del Potro-Djokovic

Schwartzman-Dimitrov

Goffin-Chung

Isner-Cilic

Il percorso potenziale del campione uscente di Miami e testa di serie n°1, Roger Federer, potrebbe essere il seguente:

1T – Bye

2T – Qualificato

3T – Verdasco

4T – Carreno Busta

QF – Anderson

SF – A.Zverev

F – Cilic (Del Potro)

Il serbo Novak Djokovic, sei volte vincitore a Miami, sarà presente come testa di serie n°9 e potrebbe affrontare il connazionale Filip Krajinovic nel terzo turno (n°22 del seeding), mentre nel quarto troverebbe l’argentino Juan Martin Del Potro (n°5):

1T – Bye

2T – M.Zverev/Paire

3T – Krajinovic

4T – Del Potro

QF – Dimitrov

SF – Cilic

F – Federer (A.Zverev)

Grigor Dimitrov (n°3) è stato sorteggiato nella parte bassa assieme a Marin Cilic. Il suo possibile cammino:

1T – Bye

2T – Fucsovics/Marterer

3T – Gasquet

4T – Schwartzman/Raonic

QF – Del Potro

SF – Cilic

F – Federer (A.Zverev)

La testa di serie n°4 di Miami, Alexander Zverev, è nella parte alta con Roger Federer e potrebbe incontrare la n°28 David Ferrer nel terzo turno e nel quarto uno tra l’italiano Fabio Fognini (15) e l’australiano Nick Kyrgios (17):

1T – Bye

2T – Medvedev/Tsitsipas

3T – Ferrer

4T – Fognini/Kyrgios

QF – Sock

SF – Federer

F – Cilic (Del Potro)

Il neo-vincitore del Masters 1000 di Indian Wells, Juan Martin Del Potro, è stato sorteggiato nella metà inferiore del tabellone. Questo il suo possibile percorso:

1T – Bye

2T – Sugita/Haase

3T – Nishikori

4T – Djokovic

QF – Dimitrov

SF – Cilic

F – Federer (A.Zverev)

I match di primo turno da non perdere nella parte alta sono:

Tsitsipas-Medvedev (chi vince affronterà A.Zverev al secondo turno)

Shapovalov-Troicki

Mentre nella parte bassa sono i seguenti:

Donaldson-Baghdatis

Herbert-Fritz (chi vince affronterà Cilic al secondo turno)

Per quanto riguarda gli azzurri presenti nel tabellone principale di Miami, Fabio Fognini è stato sorteggiato nel quarto turno di Alexander Zverev e potrebbe esordire dopo il bye contro un qualificato o la wild card spagnola Nicola Kuhn, come eventualmente affrontare nel terzo turno Nick Kyrgios. Thomas Fabbiano invece affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili al primo turno, con in palio un eventuale match contro il n°6 del seeding Kevin Anderson.

MASTERS 1000 MIAMI: IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(1) Federer – Bye

Q – Q

Garcia-Lopez – Sandgren

Bye – (31) Verdasco

(18) Mannarino – bye

Johnson – Estrella Burgos

Istomin – (WC) Kecmanovic

Bye – (16) Carreno Busta

(10) Berdych – Bye

Q – (PR) Nishioka

Kicker – Tiafoe

Bye – (21) Edmund

(32) Khachanov – Bye

Copil – Kukushkin

Fabbiano – Basilashvili

Bye – (6) Anderson

——————-

(4) A.Zvererv – Bye

Tsitsipas – Medvedev

Donskoy – Bedene

Bye – (28) Ferrer

(17) Kyrgios – Bye

Lajovic – Zeballos

(WC) Kuhn – Q

Bye – (15) Fognini

(11) Querrey – Bye

Q – Albot

Shapovalov – Troicky

Bye – (24) Dzumhur

(29) Coric – Bye

L.Mayer – Young

Q – Q

Bye – (8) Sock

PARTE BASSA

(5) Del Potro – Bye

Sugita – Haase

Q – Gojowczyk

Bye – (26) Nishikori

(22) Krajinovic – Bye

Q – Q

M.Zverev – Paire

Bye – (9) Djokovic

(13) Schwartzman – Bye

Delbonis – Jarry

(WC) Ymer – Struff

Bye – (20) Raonic

(30) Gasquet – Bye

Chardy – Q

Fucsovics – Marterer

Bye – (3) Dimitrov

——————–

(7) Goffin – Bye

Harrison – Sousa

Donaldson – (WC) Baghdatis

(25) F.Lopez – Bye

(19) Chung – Bye

Ebden – Simon

(WC) Eubanks – Q

Bye – (12) Bautista Agut

(14) Isner – Bye

Vesely – Lacko

Pella – Youzhny

Bye – (23) Muller

(27) Rublev – Bye

Karlovic – Pospisil

Herbert – Fritz

Bye – (2) Cilic