WTA Miami 2018, si infrange il sogno di Danielle Collins. Stephens-Ostapenko per il titolo [Video&Highlights]

Finisce in semifinale la favola di Danielle Collins, partita dalle qualificazioni e arrivata ad un passo dall’ultimo atto. Tra le sue vittime anche Venus Williams. In finale vola Jelena Ostapenko che affronterà la “padrona di casa” Sloane Stephens.

Danielle Collins VS Jelena Ostapenko. A risvegliare dal sogno la Collins ci pensa Jelena Ostapenko che, nonostante un avvio un po’ stentato, fa suo l’incontro terminato in due set con il risultato di 7-6 – 7-1 al tie break per la lettone – 6-3. La Ostapenko, già dal turno precedente, sembra aver ritrovato condizione e fiducia che mancavano dalla conquista del titolo al Roland Garros. A Danielle Collins il merito di averci creduto fino alla fine e aver combattuto per quello che – improvvisamente – era diventato un obiettivo possibile.

Finale. Ultimo atto del torneo di Miami, tabellone femminile, domani, sabato 31 marzo. In campo alle 16, ora italiana, per stabilire la vincitrice che succederà a Johanna Konta nell’albo d’oro del Miami Open. Diretta su Supertennis.tv canale 64 del digitale terreste. Con la vittoria della Ostapenko è crollato il sogno degli americani di vedere una finale tutta “made in USA”.

Sloane Stephens VS Jelena Ostapenko. Buona la prima, ed è proprio il caso di dirlo, visto che questa finale sarà il primo confronto nel quale le due giovani tenniste si troveranno, una di fronte all’altra, da avversarie. Venticinque anni appena compiuti e posizione numero 12 del ranking mondiale per la statunitense, vent’anni (ne compirà 21 il prossimo giugno) ma già nella Top 10 – attualmente occupa la quinta posizione – per la lettone. Il countdown è già iniziato.

Casa. Alla Stephens il compito di tenere alti i colori degli Stati Uniti. Quello della Florida può davvero essere considerato per lei che è nata a Fort Lauderdale e residente a Plantation, due località non molto distanti da Miami.