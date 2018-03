WTA Miami 2018: Venus Williams, quarti di finale tutti statunitensi. Sloane Stephens in semifinale [Video&Highlights]

Si stanno delineando i turni finali di questa edizione del Miami Open per quanto riguarda il tabellone singolare femminile. In campo questa sera la terza partita dei quarti di finale mentre domani scenderà in campo Venus Williams per una sfida tutta “a stelle e strisce”. Intanto un’altra americana, Sloane Stephens, è già approdata in semifinale.

Venus Williams. Non ci sono più aggettivi per descrivere la tennista statunitense. Venus Williams approda ai quarti di finale di questo torneo con l’obiettivo – mai nascosto – di conquistare il primo titolo del 2018. Gli Indian Wells si sono interrotti in semifinale, a Miami vuole fare meglio.

Venus Williams VS Danielle Collins. Tratti comuni caratterizzano l’infanzia delle due giocatrici statunitensi. Pochi soldi in famiglia ma tanta voglia di giocare a tennis. Ma se il sogno di Venus forse era più il sogno del papà – che la portava a giocare sempre con la sorella Serena e tutta la famiglia – con lo scopo di far diventare le figlie campionesse, Danielle spostava il suo mirino sul college senza abbandonare la passione per la racchetta. Antidiva per eccezione la Collins, partita appena sotto la posizione numero 100 del ranking, durante questo torneo ha scalato la classifica a comune vada si avvicinerà alle prime 50 del mondo. Prima partite da avversarie per le due tenniste americane. Da una parte la classe, l’eleganza e l’esperienza di Venus Williams, dall’altra la voglia di continuare a stupire di Danielle Collins.

USA. Stati Uniti “padroni” di questo torneo. Non solo per la location ma soprattutto per le 3 giocatrici presenti nella fase finale del tabellone, anche se una presto vedrà la sua corsa interrotta. Intanto Sloane Stephens si libera – è proprio il caso di dirlo – di Angelique Kerber in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 e vola in semifinale dove è attesa dalla sfida con Viktoryja Azaranka che ha sconfitto Carolina Pliskova.

Programma. In attesa di conoscere le due tenniste che si affronteranno nella prossima semifinale ecco il programma delle gare che si svolgeranno tra questa stasera – ora italiana – e giovedì. Si parte conta sfida dello Stadio tra Jelena Ostapneko e Elina Svitolina. Le due giocatrici scenderanno in campo alle 19. Nella notte, all’una, la sfida tutta americana tra Venus Williams e Danielle Collins sempre allo Stadio. Giovedì pomeriggio, alle 16 invece in campo Sloane Stephens contro Viktoryja Azaranka nel match che vale la finale.