Fognini-Seppi, esordio a Montecarlo. Seconda giornata di incontri all’Atp Montecarlo 2018, primo Master 1000 sulla terra rossa della stagione tennistica. Dopo l’eliminazione di Paolo Lorenzi, per mano del francese Herbert, tocca oggi a Fabio Fognini e Andreas Seppi. Il primo dei due azzurri a scendere in campo sarà il tennista ligure. Fognini torna in campo dopo la sconfitta contro Pouille in Coppa Davis a Genova. L’avversario dell’azzurro sarà il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 delle classifiche mondiali. Un incontro ampiamente alla portata dell’azzurro, che non ha precedenti con Ivashka. Un esordio quindi che non dovrebbe nascondere troppe insidie per Fognini, anche se il primo incontro in un grande torneo è sempre da prendere con le molle. Fabio già a Montecarlo cercherà di riscattare la non bella figura fatta in Coppa Davis. Speriamo in bene.

Come detto ci sarà anche Andreas Seppi in campo. L’altoatesino se la vedrà con con il britannico Kyle Edmund, numero 23 al mondo. I precedenti vedono Edmund in testa per 2-0, ma i due giocatori non si sono mai affrontati sulla terra rossa. Una superficie che potrebbe dare una mano a Seppi, in un match dove l’azzurro parte comunque sfavorito. Andreas è tornato in campo in Coppa Davis, dopo quasi due mesi di stop. Una ruggine che si è visto tutta nell’inizio del match con Pouille, perso poi al quinto set. Seppi ha già giocato due match di qualificazione per accedere al tabellone principale di Montecarlo. Questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per l’azzurro contro Edmund. In campo oggi è sceso anche Cecchinato, opposto al bosniaco Dzumhur. Grande vittoria dell’azzurro, che si impone per 6-3, 6-2 sul più quotato bosniaco. Al secondo turno ci sarà l’ostacolo Raonic per il tennista siciliano.

Atp Montecarlo 2018, non solo Fognini-Seppi: ecco gli altri match di giornata

Programma ricco quello di oggi all’Atp Montecarlo 2018. Si comincia con un interessante Rublev-Thiem. Due giocatori ancora molto giovani, che però sono già grandi realtà del circuito Atp. Tanti francesi in tabellone, com’è ovvio che sia. C’è il derby Mannarino-Simon, poi Paire se la vedrà contro il vecchio, ma sempre competitivo, Feliciano Lopez. Pouille invece giocherà contro Misha Zverev, fratello del più quotato Alexander. Altro derby transalpino è quello tra Chardy e Gasquet, con quest’ultimo che rientra dopo l’ennesimo infortunio.

Altro francese in campo oggi sarà Herbert. Il giustiziere di Paolo Lorenzi avrà un osso molto duro di fronte, Dimitrov. Match interessante quello tra Gilles Muller e Alexander Zverev. Il tedesco in cerca di rivincite sul rosso dopo la scoppola subita da Nadal in Coppa Davis a Valencia. In chiusura di giornata ci sarà forse l’incontro più intrigante. Stefanos Tsitsipas affronta David Goffin. Il Next Gen greco contro il belga, che ha avuto diversi problemi fisici in questo inizio di 2018. Un match dove non mancherà del bel tennis. Questo è poco, ma sicuro.