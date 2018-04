ATP Montecarlo: Seppi e Cecchinato centrano il main draw. Saranno 4 gli italiani in tabellone

La giornata di ieri ha sorriso al tennis azzurro grazie alla qualificazione nel main draw del torneo di Montecarlo di Andreas Seppi e Marco Cecchinato, l’impresa di giornata è stata quella di Cecchinato capace di regolare in due comodi set lo spagnolo Garcia Lopez.

Inizia una settimana all’insegna del grande tennis per via del Masters 1000 di Montecarlo, al torneo monegasco ci sarà una folta rappresentanza azzurra grazie anche ad Andreas Seppi e Marco Cecchinato. I due tennisti sono stati capaci di superare agevolmente i due turni di qualificazioni con prestazioni molto convincenti, partiamo da Andreas che ha superato De Minaur e Granollers in due set senza soffrire più di tanto. Marco Cecchinato invece ha superato due ostacoli molto più duri rispetto al connazionale, sulla strada del tennista siciliano c’erano Kukushkin e Garcia Lopez che hanno dovuto arrendersi alla forza del numero 100 del mondo.

Nel tabellone principale ci saranno anche Paolo Lorenzi e Fabio Fognini entrati direttamente in tabellone grazie alla loro classifica, per il tennista senese ci sarà la sfida contro il temibile Herbert mentre Fognini se la vedrà contro il bielorusso Ivashka. Tornando a Seppi e Cecchinato se la vedranno rispettivamente con Edmund e Dzumhur per cercare di approdare al secondo turno, per Andreas un match molto difficile mentre Marco ha tutte le carte in regola per giocarsela ad armi pari. Nella giornata di oggi toccherà a Paolo Lorenzi cercare di superare il primo turno contro il beniamino di casa Herbert, gli altri tre azzurri in tabellone giocheranno nella giornata di domani con la speranza di farsi valere in terra monegasca.