Internazionali d’Italia 2018, il grande tennis torna a Roma. Poco meno di un mese e ci siamo per gli Internazionali Bnl d’Italia di tennis giunti alla 75ª edizione. Presentazione in pompa magna nella sala delle Armi del Foro Italico che dal 7 al 20 maggio diventerà l’accogliente casa dei migliori tennisti del mondo La sindaca Virginia Raggi ha sottolineato la bella sinergia tra Federtennis e Comune, che si svilupperà nello specifico in un campo a Piazza del Popolo di terra rossa dove si svolgeranno incontri di prequalificazioni e dove si esibiranno alcuni campioni , che si presenteranno anche in un campo decentrato, a Settebagni, allestito per l’occasione, sulla falsariga di quel che successe l’anno scorso nel VI Municipio.

Internazionali d’Italia 2018, ufficiali le wild card. Si avvicina il prestigioso appuntamento con il Foro Italico e il grande tennis. A poco più di un mese dall’inizio della kermesse tennistica romana sono state assegnate le wild card. Sono sette in tutto gli inviti per partecipare agli Internazionali di Tennis. Scontata quella a Roberta Vinci, che giocherà il suo ultimo torneo da professionista. La tarantina si ritirerà dall’attività agonistica e lo farà davanti al pubblico di casa. Sempre per quanto riguarda il tabello femminile un’altra wild card sarà assegnata a Sara Errani, poi l’ultima è riservata alla vincitrice delle pre-qualificazioni. In campo maschile saranno invece quattro le wild card. Lorenzi, Seppi e Berrettini saranno ammessi direttamente al main draw del tabellone maschile, insieme al vincitore del torneo di pre-qualificazioni. Una buona componente azzurra assicurata, più Fognini che sarà ammesso di diritto in tabellone grazie alla classifica.

Internazionali d’Italia 2018, le parole di Binaghi. Il numero uno della Federtennis ha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e soddisferemo la richiesta della Errani e della Vinci, lasciando la terza alla vincitrice delle pre-qualificazioni. Nel maschile ne abbiamo quattro e pensiamo che Seppi e Lorenzi che, tra le altre cose, hanno già vinto tornei nel circuito maggiore, siano fuori discussione. Una scelta condivisibile, visto che per motivi anagrafici i due sono alle ultime apparizioni al Foro Italico.

Internazionali d’Italia 2018, chance per Berrettini

Internazionali d’Italia 2018, wild card per il giovane azzurro. Binaghi ha anche ufficializzato la presenza di Matteo Berrettini a Roma:“Premiamo un giovane che segue una programmazione agonistica ambiziosa, che ha già giocato nelle pre-qualificazioni superandole, che poche settimane fa è entrato nei primi 100 giocatori del mondo, ma che soprattutto ci ha dimostrato di saper affrontare qualche discutibile ingiustizia, come quella del mancato accesso diretto al tabellone principale del Next Gen dell’anno passato”.

Un’investitura per Berrettini del numero uno del tennis italiano piuttosto esplicita anche per il futuro. La squadra azzurra di Coppa Davis ha bisogno di forze fresche. Dopo la sconfitta a Genova con la Francia è il momento di rinnovare per Barazzutti. Magari gli Internazionali d’ Italia 2018 saranno il trampolino giusto per lanciare Berrettini nel mondo del grande tennis. Spes ultima dea.