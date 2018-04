Venus Williams, elisir di eterna giovinezza: la regina è sempre lei

Che l’età non fosse un problema per Venus Williams lo si era capito. La tennista americana, ex numero 1 e attualmente all’ottava posizione della classifica mondiale, vive un periodo di forma fisica e mentale stupefacente. Non importa se le rivali adesso sono più giovani di quasi vent’anni, lei non fa sconti a nessuno. L’esperienza la sua arma in più. Dopo qualche stagione difficile, la più grande delle Williams, è tornata agli “antichi” splendori.

Venus William, “The Queen of Court”. Potrebbe essere tranquillamente il titolo di un film. Una docu-story sulla vita tennistica di una delle più grandi giocatrici di sempre. Ma non è un film, è la realtà. Venus Williams, insieme anche alla sorella, Serena Williams, ha scritto pagine importanti di uno sport meraviglioso come il tennis e a quasi 38 anni non ha intenzione di fermarsi. Giustamente, verrebbe da dire, visti anche gli ultimi risultati della giocatrice americana rientrata stabilmente nella Top 10 mondiale. I tornei “casalinghi” di Indian Wells, dove è tornata al successo nel match di famiglia, e quello di Miami purtroppo si sono interrotti ad un passo dalla finale. La stagione però è ancora lunga e Venus, sicuramente, vorrà alzare in aria al più pesto un nuovo trofeo da aggiungere alla sua preziosa bacheca personale.

Generazioni a confronto. Più di metà della sua vita Venus Williams la ha passata a girovagare per il mondo calcando tutte le superfici dei campi da tennis. Un’esistenza dedicata a questo sport per lei, ma anche per tutta la sua famiglia. Adesso però le rivali sono sempre più giovani e agguerrite, sono quelle che da ragazzine vedevano la più grande delle sorelle Williams vincere e conquistare la vetta del mondo. Era – e forse è ancora – l’idolo indiscusso di quelle che ora sono le generazioni di tenniste che si sfidano per conquistare il primato del ranking WTA. E proprio in quest’ottica il tweet di Caroline Wozniacki riporta la mente al passato: “Sono già passati 16 anni da questa foto, non ci posso credere!“. Durante l’incontro tra le due, una giovane tennista danese diceva alla sua eroina, Venus Williams, che sarebbe voluta diventare come lei, la numero 1 al mondo. La storia ha dimostrato che ci è riuscita.

Obiettivo 40 e, forse, oltre. Se Venus non ha intenzione di appendere la racchetta al chiodo tanto presto, c’è una sua connazionale, Martina Navratilova, che la invita a continuare almeno un paio d’anni. “Ha una forma fisica e una forza mentale straordinaria che sono sicura le permetterà di togliersi ancora tante soddisfazioni in campo. Basta guardare la classifica, nelle prime dieci direi che è l’unica over 30“ le parole della giocatrice, classe 1956, ex numero 1. E se è proprio la Navratilova, che a 50 anni è riuscita a vincere un torneo del Grande Slam diventando la giocatrice più anziana ad esserci riuscita, l’attuale numero 8 del ranking mondiale non può che fidarsi e prendere esempio. Ma attenzione, con una Venus Williams in stato di grazia anche il suo record potrebbe essere a rischio. Una nuova pagina del libro della storia di Venus e del tennis sta solo attendendo di essere scritta.