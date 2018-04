WTA, il ranking aggiornato dopo Miami: Sloane Stephens nella Top 10. Crollo Italia

Terminati sia gli Indian Wells che i Miami Open, è tempo di aggiornare il ranking mondiale alla luce degli ultimi risultati ottenuti dalle giocatrici. Resta al comando Simona Halep mentre Sloane Stephens, con la vittoria nel “torneo di casa” entra di diritto nella Top 10. Sempre più giù l’Italia.

Sloane Stephens. Sembra essersi ritrovata la tennista statunitense, classe 1993, che si aggiudica il tabellone femminile del torneo di Miami. Quello sui campi della Florida è per lei il torneo di casa e non c’era occasione migliore per gridare al mondo di essere tornata. Dopo l’expoloit dello scorso anno agli US Open, Sloane Stephens sembrava essersi persa, caduta – forse – troppo presto al peso della pressione. La vittoria ai Miami Open 2018 però catapultano la giocatrice nella Top 10 del ranking mondiale, al nono posto alle spalle di un’altra americana di lusso, la veterana Venus Williams.

America. Non ci sono parole per descrivere Venus Williams, a quasi 38 anni ancora ai vertici del tennis mondiale. Ma oltre la più grande delle sorelle Williams, e la Stephens i cui successi non stupiscono più, c’è una nuova giocatrice “Made in USA” che ha sorpreso un po’ tutti. È Danielle Collins, classe 1993 come Sloane Stephens, la cui favola si è fermata in semifinale dove è stata battuta da Jelena Ostapenko che si conferma alla quinta posizione nella classifica assoluta. Un’uscita dal torneo sera troppi rimpianti per lei che ha battuto Venus Williams e si avvicina alle prime 50 del mondo. Per la Collins, posizione numero 53.

Italia. Classifica amara per le azzurre. Bisogna scorrere – e parecchio – i nomi del ranking per trovare la prima italiana. Camilla Giorgi, che perde due posizioni, è la portabandiera del tricolore. La seguono – con un po’ di distanza – Francesca Schiavone e Sara Errani. Anche la vincitrice del Roland Garros 2010 scivola indietro di due posti classificandosi 94 mentre la tennista bolognese, oggi impegnata negli ottavi di finale del Charleston Open contro la spagnola Vecino, guadagna una posizione piazzandosi 95esima. Fuori dalla Top 100 invece Roberta Vinci, 163esima mentre si avvicina il suo addio al tennis giocato. Italia, se ci sei batti un colpo.

La Top 10 del ranking WTA aggiornata al 2 aprile 2018



1 Simona Halep

2 Caroline Wozniacki

3 Garbine Muguruza

4 Elina Svitolina

5 Jelena Ostapenko

6 Karolina Pliskova

7 Caroline Garcia

8 Williams, Venus

9 Sloane Stephens

10 Petra Kvitova