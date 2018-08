Federer-Djokovic, sfida tra giganti. E’ la finale che gli organizzatori si auguravano e che forse anche il pubblico aspettava più di tutte le altre possibile. Roger Federer contro Novak Djokovic, questo sarà l’atto finale dell’Atp Cincinnati. Un incontro che manca da più di due anni e mezzo nel circuito Atp. Una vita, se si considera il valore di questi due straordinari campioni. I due hanno avuto un avvicinamento alla finale molto diverso tra loro. Djokovic, tranne che al primo turno con Johnson, ha vinto sempre in tre set. Il serbo ha avuto il suo bel da fare anche in semifinale contro Cilic. Molto più agevole il cammino di Federer. Lo svizzero ha giocato un match in meno, privilegio riservato alle prime sette teste di serie, e ha lasciato un solo set per strada. La semifinale contro Goffin è durata poco più di un set, visto che il belga si è ritirato all’inizio del secondo parziale.

Federer-Djokovic, rivalità infinita. Quello di oggi all’Atp Cincinnati sarà il 46esimo confronto tra i due giocatori. Negli head to head conduce Djokovic per 23-22. I due si sono affrontati per ben tre volte sul cemento di Cincinnati, sempre in finale, e ha vinto sempre Federer. L’ultima volta nel 2015, quando lo svizzero si impose in due set. Nel conto dei precedenti dei Master 1000 è in vantaggio però Djokovic per 4-3. Sono stati 34 i match giocati sul cemento, c’è perfetta parità: 17-17. La partita di oggi spezzerà inevitabilmente questo equilibrio.

La finale dell'Atp Cincinnati si giocherà questa sera alle ore 22 italiane. Per Federer sarà la 150esima finale nel circuito Atp. Un altro incredibile numero che spiega piuttosto bene la longevità del fenomeno di Basilea. Per Djokovic c'è una grande opportunità. Quello dell'Atp Cincinnati è l'unico Master 1000 che manca nel palmares del serbo. Dovesse battere Federer completerà il Golden Career Master, avendo già vinto tutti i quattro tornei del Grande Slam.

Federer e Djokovic non si giocano una finale dal novembre 2015. In quell'occasione si giocavano il titolo delle Atp Finals. Vinse Federer in due set. Djokovic invece ha vinto l'ultima finale contro Federer a Wimbledon, sempre nel 2015. Il serbo si impose in quattro set.