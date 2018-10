A Basilea questa settimana si giocherà il torneo Atp 500 (montepremi 2.442.740 euro ) sul cemento indoor che vedrà la partecipazione del campione di casa Roger Federer che è il favorito principale anche se tra i 32 partecipanti al torneo svizzero ce ne sono alcuni (A.Zverev e Cilic su tutti con Tsitsipas outsider, tra l’altro vincitore ieri a Stoccolma) che avranno tutte le possibilità di alzare al cielo il trofeo che il beniamino di casa l’anno scorso si aggiudicò, battendo in finale in tre set l’argentino Del Potro che purtroppo ha dovuto dare forfait per la frattura della rotula.

Le 8 teste di serie saranno:

Federer A.Zverev Cilic Tsitsipas Sock Cecchinato Medvedev Bautista Augut

Le prime due teste di serie del seeding Federer e A.Zverev avranno un esordio abbordabile rispettivamente contro Krajinovic e Haase, mentre Cilic e Tsitsipas dovranno fare attenzione perchè sia Shapovalov che Chardy potrebbero creare parecchie difficoltà. Altri incontri di primo turno interessanti sono Wawrinka-Mannarino, Gulbis-Sock e Medvedev-Marterer.

Un italiano presente in tabellone, ovvero Marco Cecchinato che stasera esordirà contro il tennista di casa Laaksonen numero 164 del mondo e dunque un match sulla carta abbordabile, non impossibile anche l’eventuale secondo turno contro il vincente tra l’americano Fritz e un qualificato. Il quarto teorico che aspetta l’azzurro nella parte bassa del seeding potrebbe essere quello contro il croato Cilic. Mentre il secondo quarto in quella porzione di tabellone potrebbe vedere in campo il tedesco Zverev contro Bautista Augut o Wawrinka.

Nella parte alta invece troviamo l’altro nostro tennista, Andreas Seppi, a cui è toccato in sorte un qualificato, dopo di che se cose andassero bene ad aspettarlo ci sarà Medvedev o Marterer. I quarti teorici dovrebbe vedere in campo Federer contro Simon o Sock (entrato in tabellone grazie ad una wild card) e Tsitsipas contro Medvedev. Dunque tutti match che si prospettano interessanti e molto importanti per il ranking di fine stagione.

Di seguito il tabellone completo del torneo Atp di Basilea 2018:

(1) Federer-Krajinovic

Struff-Millman

Mayer-Simon

Gulbis- (5) Sock

(4) Tsitsipas – Chardy

Gojowczyk-Jarry

Q-Seppi

Marterer- (7)Medvedev

(6) Cecchinato-Laaksonen

Fritz-Q

Q-Harrison

Shapovalov- (3) Cilic

(8) Bautista Agut-Sousa

Wawrinka-Mannarino

Q-Ebden

Haase-(2) Zverev