Tabellone Masters 1000 Indian Wells: Djokovic-Nadal possibile finale. Cecchinato e Fognini guidano la pattuglia italiana

Giovedì 7 marzo prenderà il via il primo Masters 1000 della stagione sui campi in cemento dell’Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells, in California. Saranno novantasei i giocatori presenti nel tabellone principale con le prime trentadue teste di serie che entreranno in gioco dal secondo turno (32esimi di finale). L’unico big assente per infortunio, sarà il vincitore della scorsa edizione, l’argentino Juan Martin Del Potro.

Quattro gli italiani al via: Marco Cecchinato, Fabio Fognini, Andreas Seppi e Matteo Berrettini.

Teste di serie Masters 1000 Indian Wells:

Djokovic Nadal Zverev Federer Anderson Nishikori Thiem Isner Tsitsipas Cilic Coric Khachanov Raonic Medvedev Cecchinato Fognini Basilashvili Monfils Carreno Busta Goffin Bautista Agut Edmund De Minaur Shapovalov Schwartzman Dimitrov Simon Pouille Fucsovics Djere Kyrgios Pella

Novak Djokovic testa di serie numero 1 e favorito alla vigilia del torneo farà il suo debutto contro il vincente tra due qualificati, mentre dopo il suo percorso virtuale non sarà dei più semplici perchè teoricamente potrebbe incontrare Kyrgios, che settimana scorsa ha vinto il torneo di Acapulco battendo tra gli altri Nadal e Zverev, Cecchinato, Thiem, Zverev fino ad una possibile finale contro il suo rivale Nadal. Mentre il maiorchino, testa di serie numero 2, sulla carta ha avuto un sorteggio più abbordabile sulla carta, dove esordirà contro il vincente tra la wild card Donaldson e un qualificato, per poi eventualmente giocare contro Schwartzman, Medvedev, Isner e Federer, prima della possibile finale.

Detto dei due favoriti, non ci si può dimenticare proprio dello svizzero (lo scorso anno finalista del torneo) che potrebbe calcare i campi californiani per l’ultima volta; il suo primo match lo vedrà in campo contro il vincente di Seppi-Gojowczyk, per poi incontrare in linea teorica Fucsovics, l’altro azzurro Fognini, Nishikori e Nadal.

Per quanto riguarda gli italiani, oltre a Seppi, anche Berrettini sarà impegnato fin dal primo turno e scenderà in campo contro l’americano Sam Querrey, se dovesse vincere lo aspetterebbe Milos Raonic (testa di serie numero 13). Due le teste di serie azzurre, la prima, Cecchinato, numero 15 del seeding, incrocerà al debutto il vincitore tra Damir Dzumhur-Albert Ramos Vinolas ; mentre a Fognini toccherà uno tra Marius Copil o un qualificato.

I due outsiders del torneo potrebbero essere i Next Gen Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas con il primo che curiosamente potrebbe vedersela contro il fratello Misha, se quest’ultimo riuscirà a vincere il suo match di primo turno contro Martin Klizan, mentre il greco aspetta uno tra il talentuoso Auger Aliassime o Norrie. I due che andassero avanti nel torneo, si incontrerebbero nei quarti di finale.

Questi i teorici ottavi di finale:

[1] N. Djokovic vs [15] M. Cecchinato

[11] B. Coric vs [7] D. Thiem

[3] A. Zverev vs [13] M. Raonic

[9] S. Tsitsipas vs [5] K. Anderson

[6] K. Nishikori vs [10] M. Cilic

[16] F. Fognini vs [4] R. Federer

[8] J. Isner vs [12] K. Khachanov

[14] D. Medvedev vs [2] R. Nadal

Il montepremi complessivo del torneo è di 8,150,470 dollari. Al vincitore spetteranno 1,354,010 dollari, mentre al finalista toccheranno 686,000 dollari. Una semifinale vale 354,000 dollari, un quarto di finale 182,000 dollari, un ottavo 91,205 dollari, mentre la sola partecipazione al Masters frutta a un giocatore 16,425 dollari.

Copertura televisiva Masters 1000 Indian Wells:

Il torneo maschile è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport Arena. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono guardare il match anche sui propri dispositivi mobili. Chi non possiede un abbonamento può seguire il torneo sull’app di Sky Sport e sul sito skysport.it con tanti contenuti esclusivi: approfondimenti, risultati e video.

Tabellone Masters 1000 Indian Wells:

PARTE ALTA

[1] Novak Djokovic vs bye

[Q] vs [Q]

Philippe Kohlschreiber vs Pierre Hugues Herbert

bye vs [31] Nick Kyrgios

[18] Gael Monfils vs bye

Reilly Opelka vs Leonardo Mayer

Damir Dzumhur vs Albert Ramos Vinolas

bye vs [15] Marco Cecchinato

[11] Borna Coric vs bye

Ivo Karlovic vs Matthew Ebden

[Q] vs Benoit Paire

bye [17] Nikoloz Basilashvili

[27] Gilles Simon vs bye

Bradley Khlan vs Malek Jaziri

Federico Delbonis vs Jordan Thompson

bye vs [7] Dominic Thiem

[3] Alexander Zverev vs bye

Martin Klizan vs Mischa Zverev

John Millman vs Jan Lennard Struff

bye vs [26] Grigor Dimitrov

[23] Alex de Minaur vs bye

[Q] vs Jeremy Chardy

Matteo Berrettini vs Sam Querrey

bye vs [13] Milos Raonic

[9] Stefanos Tsitsipas vs bye

Felix Auger Aliassime vs Cameron Norrie

Yoshihito Nishioka vs Denis Kudla

bye [21] Roberto Bautista Agut

[30] Laslo Djere vs bye

Ilya Ivashka vs Guido Andreozzi

Maximilian Marterer vs [Q]

bye vs [5] Kevin Anderson

PARTE BASSA

[4] Roger Federer vs bye

Peter Gojowczyk vs Andreas Seppi

Stan Wawrinka vs [Q]

bye vs [29] Marton Fucsovics

[22] Kyle Edmund vs bye

Frances Tiafoe vs Nicholas Jarry

[Q] vs Marius Copil

bye vs [16] Fabio Fognini



[10] Marin Cilic vs bye

Taro Daniel vs Dusan Lajovic

Taylor Fritz vs Steve Johnson

bye vs [24] Denis Shapovalov

[28] Lucas Pouille vs bye

Donald Young vs Hubert Hurkacz

Tennis Sandgren vs Adrian Mannarino

bye vs [6] Kei Nishikori

[8] John Isner vs bye

Jaume Munar vs [Q]

Ernests Gulbis vs [Q]

bye vs [32] Guido Pella

[19] Pablo Carreno Busta vs bye

Robin Haase vs [Q]

Thomas Berdych vs Feliciano Lopez

bye vs [12] Karen Khachanov

[14] Daniil Medvedev vs bye

Mackenzie McDonald vs Joao Sousa

Michail Kukushkin vs [Q]

bye [20] David Goffin

[25] Diego Schwartzman vs bye

Roberto Carballes Baena vs Ryan Harrison

[Q] vs Jared Donaldson

bye vs [2] Rafael Nadal