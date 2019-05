Roland Garros 2019, Gli italiani in campo nella prima giornata

Saranno quattro gli italiani in campo nella giornata inaugurale dello Slam parigino. Un tabellone sicuramente che non ha sorriso agli azzurri dato che anche nella giornatà di lunedì è in programma un derby tra Fognini e Seppi con il tennista ligure di gran lunga favorito. Ma andiamo con ordine.

La partita più affascinante è quella che vede di fronte Lorenzo Sonego e Roger Federer. Non ci sono precedenti tra i due. E nonostante il carattere impavido del giovane azzurro, immaginiamo che possa partire un po’ contratto per l’ emozione di giocare contro lo svizzero. Il tennista piemontese è in un buon stato di forma , ma il numero 3 del mondo parte largamente favorito.

Altro impegno proibitivo è quello che tocca a Thomas Fabbiano che affronterà Marin Cilic. Il tennista italiano viene da 5 primi turni persi mentre il croato dalla sconfitta al seconda turno degli Internazionali di Roma a vantaggio del tedesco Struff. Non ci sembrano essere nemmeno i presupposti per una partita lottata, ma si sa nel tennis la pallina non è solo rotonda ma pure pelosa.

Parte favorito Marco Cecchinato il quale però dovrà vedersela con un osso duro e fastidioso, Nicolas Mahut. Il tennista francese ha un gioc erbivoro ed è un eccellente doppista; non ama la terra rossa, ma gioca in casa e il pubblico a Parigi può rivestire un ruolo fondamentale. Dall’ altra parte il tennista siciliano non è in una condizione mentale e fisica comparabile alla scorsa stagione, ma ha comunque i favori dalla sua parte.

L ‘ impegno più semplice è riservato al tennista italiano più in ascesa , Matteo Berrettini che giocherà con lo spagnolo Pablo Andujar. Lo spagnolo , a parte la sefiminale in quel di Marrakesh, ha collezionato solo primi e secondi turni in questo 2019. Il tennista romano, d’altro canto, è in formissima e punta alla seconda settimana dopo aver vinto su questa superficie a Budapest lo scorso 28 aprile ed essersi arreso a Christian Garin nell’ atto conclusivo del torneo di Monaco di Baviera. Non dovrebbe trovare insidie sulla strada verso il secondo turno.