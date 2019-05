Tabellone Roland Garros 2019: sarà una finale Djokovic-Nadal? al via nove italiani con il derby Fognini-Seppi al primo turno

E’ tutto pronto per l’inizio del Roland Garros 2019 (edizione numero 118) dove comincerà oggi dalle ore 11 sulla terra battuta di Parigi che nella scorsa stagione ha visto trionfare Rafa Nadal (per l’undicesima volta a Parigi) che in finale ha avuto la meglio su Dominic Thiem in tre set. Come tutti i tornei del Grande Slam il tabellone è composto da 128 giocatori, 32 teste di serie, 16 qualificati e 8 wild card. Sono presenti tutti i big del ranking Atp tranne tre giocatori che hanno dovuto dare forfait per problemi fisici, ovvero Kevin Anderson, John Isner e Milos Raonic.

Roland Garros 2019, presentazione del tabellone

I grandi favoriti della vigilia sono le prime due teste di serie Novak Djokovic e Rafa Nadal con i possibili, con il terzo incomodo Dominic Thiem; per quanto riguarda Roger Federer bisognerà vedere se il fisico lo sorreggerà se dovesse andare avanti nel torneo; mentre desta molto curiosità il tedesco A.Zverev, che dopo una prima parte di stagione molto deludente, cercherà di uscire dal tunnel di cocenti sconfitte subite.

Djokovic numero 1 del seeding comincerà il torneo contro il polacco Hubert Hurkacz; il maiorchino a caccia del 12° successo parigino sarà impegnato contro il tedesco Yannick Hanfmann (proveniente dalle qualificazioni), Re Roger contro l’italiano Lorenzo Sonego, mentre Thiem e A.Zverev scenderanno in campo rispettivamente contro l’americano Tommy Paul (entrato in tabellone con una wild card) e l’australiano John Millman. Particolare attenzione per il greco Stefanos Tsitsipas vincitore di recente del Masters 1000 di Madrid e semifinalista a Roma, che incrocerà al primo turno il teutonico Maximilian Marterer.

Roland Garros 2019, i tennisti azzurri

Molto folta la pattuglia italiana composta da ben nove giocatori di cui tre saranno teste di serie, ovvero Fabio Fognini (numero 9), Marco Cecchinato (16) e Matteo Berrettini (30); altri tre provengono dalle forche caudine delle qualificazioni con Simone Bolelli, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso molto bravi a vincere i loro tre incontri; completano il quadro Andreas Seppi, Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano.

Il sorteggio dei nostri giocatori è stato beffardo con Fognini e Seppi che si incontreranno per la nona volta in carriera (quattro pari i precedenti) e l’ultima curiosamente è stata sempre al Roland Garros (edizione 2017) e sempre al primo turno che vide la vittoria del tennista ligure in tre set.

Accoppiamenti molto sfortunati per Sonego e Fabbiano in campo contro Roger Federer e Marin Cilic; mentre per Cecchinato, Travaglia e Bolelli ci saranno i transalpini Mahut, Mannarino e Pouille; due spagnoli per Berrettini e Caruso, ovvero Andujar e Munar.

Tra i principali incontri di primo turno da segnalare Bedene-Coric, Chardy-Edmund, Klizan-Kukushin, Tiafoe- Krajinovic, Schwartzman-Fucsovics, Tsonga-Gojowczyk, Carreno Busta-J.Sousa.

Roland Garros 2019, i teorici ottavi di finale

[1] N. Djokovic vs [13] B. Coric

[9] F. Fognini vs [5] A. Zverev

[4] D. Thiem vs [14] G. Monfils

10] K. Khachanov vs [8] J.M. del Potro

[6] S. Tsitsipas vs [11] M. Cilic

[16] M. Cecchinato vs [3] R. Federer

[7] K. Nishikori vs [12] D. Medvedev

[15] N. Basilashvili vs [2] R. Nadal

Roland Garros 2019, il calendario del torneo

Domenica 26 primo turno maschile

Lunedì 27: primo turno maschile

Martedì 28: primo turno maschile

Mercoledì 29: secondo turno maschile

Giovedì 30: secondo turno maschile

Venerdì 31: terzo turno maschile

Sabato 1: terzo turno maschile

Domenica 2: ottavi di finale

Lunedì 3: ottavi di finale

Martedì 4: quarti di finale

Mercoledì 5: quarti di finale

Giovedì 6: riposo

Venerdì 7: semifinali

Sabato 8: riposo

Domenica 9: finale



Roland Garros 2019, diretta tv e streaming

L’edizione del Roland Garros 2019 sarà visibile su Eurosport HD (canale 210 di Sky) ed Eurosport 2 HD (canale 211) e in streaming su Eurosport Player (disponibili su (PC, tablet, Smart TV, Chromecast, smartphone e altri dispositivi video, disponibile anche su TIMVISION) con più di 250 ore di diretta fino a sedici campi Live e lo farà con molti commentatori che si alterneranno durante la giornata: Jacopo Lo Monaco, Federico Ferrero, Niccolò Trigari, Riccardo Bisti, Dario Puppo e Simone Eterno supportati da Barbara Rossi, Guido Monaco, Fabio Colangelo, Lorenzo Cazzaniga, Paolo Cané, Marco Bucciantini e Diego Nargiso.

Per le analisi, i commenti e le interviste della giornata ci saranno come sempre la coppia Barbara Schett-Mats Wilander che condurranno la rubrica ormai consolidata “Game, Schett and Mats”, mentre come opinionisti ecco gli ex giocatori Alex Corretja, Kim Clijsters e Marion Bartoli. Ovviamente non poteva mancare John McEnroe che sarà protagonista con il suo “The Commisioner”.

Roland Garros 2019, il tabellone completo

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs Hurkacz

Querrey vs (Q) Martinez

Munar vs (Q) Caruso

(LL) Stakhovsky vs (26) Simon

(20) Shapovalov vs Struff

Albot vs (Q) Sandgren

Harris vs (Q) Rosol

Bedene vs (13) Coric

(9) Fognini vs Seppi

(Q) Garcia Lopez vs Delbonis

Fritz vs Tomic

(18) Bautista-Agut vs Johnson

(30) Lajovic vs (Q) Monteiro

Norrie vs (Q) Benchetrit

(Q) Ymer vs (Q) Rola

(5) A.Zverev vs Millman

(4) Thiem vs (WC) Paul

(Q) Molleker vs Bublik

(WC) Janvier vs Cuevas

Chardy vs (28) Edmund

(23) Verdasco vs Evans

(WC) Hoang vs Dzumhur

(Q) Travaglia vs Mannarino

Daniel vs (14) Monfils

(10) Khachanov vs Stebe

(WC) Barrere vs Ebden

Klizan vs Kukushkin

(22) Pouille vs (Q) Bolelli

(25) Auger-Aliassime vs Thompson

Karlovic vs Lopez

Nishioka vs McDonald

Jarry vs (8) Del Potro

PARTE BASSA

(6) Tsitsipas vs Marterer

Gunneswaran vs Dellien

Carballes Baena vs (Q) A. Muller

(32) Tiafoe vs Krajinovic

(24) Wawrinka vs Kovalik

Opelka vs Garin

Tipsarevic vs Dimitrov

(11) Cilic vs Fabbiano

(16) Cecchinato vs (WC) Mahut

Haase vs Kohlschreiber

Vesely vs Mayer

(17) Schwartzman vs Fucsovics

(29) Berrettini vs Andujar

Ruud vs Gulbis

Jaziri vs (LL) Otte

(3) Federer vs Sonego

(7) Nishikori vs (WC) Halys

Tsonga vs Gojowczyk

(WC) Popyrin vs Humbert

(31) Djere vs Ramos-Vinolas

(21) de Minaur vs Klahn

Carreno Busta vs Sousa

Paire vs Copil

(12) Medvedev vs Herbert

(15) Basilashvili vs Londero

M.Zverev vs Gasquet

(Q) Vatutin vs (WC) Moutet

(19) Pella vs Andreozzi

(27) Goffin vs Berankis

Kecmanovic vs Kudla

(Q) Maden vs (Q) Coppejans

(2) Nadal vs (Q) Hanfmann