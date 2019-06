Berrettini-Goffin, ultimo passo verso la finale. Prima semifinale del torneo Atp 500 di Halle (Germania, erba). In campo scenderanno Matteo Berrettini e David Goffin. L’azzurro, numero 22 delle classifiche mondiali, sta continuando sulla sua scia di successi sull’erba. Il tennista romano ha vinto la settimana scorsa il torneo di Stoccarda ed oggi gioca un’altra semifinale. Di fronte ci sarà il belga Goffin, numero 33 al mondo. Berrettini ha perso un set sull’erba tedesca di Halle, negli ottavi contro Andreas Seppi. L’azzurro al primo turno ha eliminato Basilashvili, poi Seppi e nei quarti Khachanov. Curiosamente il russo era stato sconfitto dal tennista romano anche a Stoccarda, lo scorso 13 giugno. Più tortuoso il percorso di Goffin, che ha lasciato due set per strada. Il belga ha eliminato prima Pella (vittoria in due set), poi Albot e Sasha Zverev. Questi ultimi due successi sono stati conseguiti da Goffin in tre set.

Berrettini-Goffin, come seguire il match in tv e streaming

Berrettini-Goffin, info diretta tv e streaming. La prima semifinale del torneo di Halle potrà essere seguita su Supertennis Tv (canale 224 di Sky e 64 del digitale terrestre). Per quanto riguarda internet l’incontro tra l’azzurro e il belga sarà trasmesso gratuitamente sul sito ufficiale www.supertennis.tv. Quello di oggi tra Berrettini e Goffin è il primo scontro tra i due giocatori nel circuito Atp. Questo aggiunge ulteriore curiosità ad un match già molto interessante. Il programma odierno ad Halle comincerà alle ore 13. A seguire ci sarà la seconda semifinale, quella tra lo svizzero Roger Federer e il francese Pierre-Hughues Herbert.