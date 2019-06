Berrettini-Khachanov, chi va avanti? Secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda. In campo nel programma odierno sull’erba tedesca Matteo Berrettini e Karen Khachanov, testa di serie numero 2 del tabellone tedesco. Il russo è qualificato di diritto al secondo turno. L’azzurro invece al primo turno ha battuto in due set l’australiano Nick Kyrgios. Il vincente di questo match affronterà nei quarti di finale il vincente dell’incontro tra il francese Monfils e l’americano Kudla. Proprio questa sfida aprirà il programma di oggi a Stoccarda, a seguire ci sarà Berrettini-Khachanov. Gli altri incontri di oggi prevedono l’incontro tra Alexander Zverev e Brown, chiuderà la sfida tra Gilles Simon e il canadese Auger-Aliassime.

Berrettini-Khachanov, un solo precedente tra i due. L’unica volta che i due tennisti si sono incrociati è accaduto sul cemento indoor di Sofia, lo scorso 6 febbraio. Vinse Berrettini in tre set, rimontando il set perso inizialmente. Nell’ultimo Roland Garros, vinto ancora una volta da Nadal, Khachanov è arrivato fino ai quarti di finale. Il russo si è arreso poi davanti a Dominic Thiem. A Parigi invece Berrettini è andato fuori al secondo turno, sconfitta in tre set contro il norvegese Ruud.

Berrettini-Khachanov, come seguire il match in diretta televisiva e streaming

Berrettini-Khachanov, info tv e streaming. Come tutti il torneo Atp Stoccarda anche il match di oggi potrà essere seguito su Supertennis (canale 224 di Sky e 64 del digitale terrestre). Per quanto riguarda internet, lo scontro italo-russo potrà essere seguito con Sky Go: il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky, fruibile su pc, tablet, dispositivi mobili e cellulari. L’incontro potrà essere seguito anche sul sito ufficiale di Supertennis, in modo completamente gratuito. Il programma odierno a Stoccarda comincerà alle ore 11.