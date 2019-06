Federer-Nadal, la storia infinita. Semifinali maschili del singolare maschile del Roland Garros 2019. In campo il numero 3 del mondo, Roger Federer , e il numero 2, Rafael Nadal. Una delle rivalità più affascinanti del tennis, ma anche dello sport in generale, si arricchirà di un altro capitolo quest’oggi. Il percorso di Federer verso questa semifinale è stato quasi perfetto. Il campione di Basilea ha lasciato un solo set per strada, al connazionale Wawrinka, nello scorso turno. Anche Nadal ha lasciato un solo parziale sul suo cammino, al terzo turno contro Goffin. Il vincente di questa semifinale affronterà il vincente dell’altra semifinale in programma oggi: quella tra Novak Djokovic e Dominic Thiem.

Federer-Nadal, il bilancio dei precedenti. Sarà il 39esimo capitolo della storia infinita tra Roger e Rafa. Attualmente è in vantaggio lo spagnolo per 25 a 13. Federer però viene da un striscia di 5 successi consecutivi nei confronti del rivale di sempre. Anche se nessuna di queste sfide è stata giocata sulla terra rossa. I due non si affrontano su questa superficie da oltre 6 anni: l’ultima volta fu infatti agli Internazionali d’Italia di Roma, dove Nadal vinse in due set. Federer non batte il maiorchino sulla terra rossa da 10 anni: dal 17 maggio 2009, finale del Master 1000 di Madrid. l primo confronto in assoluto del “Fedal” è stato giocato il 29 marzo 2004, sul cemento di Miami e vinse Nadal. Sono passati più di 15 anni e loro sono ancora là. In alto. Dove non hanno mai avuto paura di osare.

Federer-Nadal, come seguire il match in diretta tv e streaming

Federer-Nadal, info tv e streaming. Come tutti gli incontri del Roland Garros anche la sfida tra l’azzurro e il tedesco potrà essere seguita su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky). Per quanto riguarda internet c’è il servizio gratuito Sky Go, a disposizione degli abbonati Sky. Quest’ultimo fruibile anche da pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il programma di oggi sul campo del Philippe Chatrier del Roland Garros comincerà alle ore 12.50.