Finale Atp Stoccarda, Berrettini-Auger-Aliassime: dove vedere il match in tv e streaming oggi 16 giugno

Oggi pomeriggio alle ore 15 Berrettini-Auger-Aliassime daranno vita sul campo centrale di Stoccarda alla finale del torneo Atp 250.

Berrettini-Auger-Aliassime, presentazione del match

Sarà una partita all’insegna dell’equilibrio visto che i due giocatori nel ranking Atp si trovano molto vicini: l’azzurro numero 30, il canadese invece 21 ma chi vincerà farà un bel balzo in avanti nella classifica mondiale. In questo torneo il tennista nord americano ha sconfitto Gulbis e Simon in due set, per poi rischiare tantissimo nei quarti di finale con Brown, match equilibratissimo vinto in tre set, finiti tutti al tie break. In semifinale invece avrebbe dovuto sfidare Raonic in un derby tutto canadese ma quest’ultimo poco prima di scendere in campo ha accusato problemi fisici che aveva avuto il giorno prima nel match vinto contro Fucsovics. Dunque Auger-Aliassime potrebbe approfittare del giorno di riposo, per cercare di vincere il suo primo torneo del circuito dopo le due finali sulla terra rossa di Rio de Janeiro e Lione perse rispettivamente contro Djere e Paire.

Berrettini che ha vinto a Budapest sulla terra rossa (sconfitto Krajinovic) cercherà il bis approfittando dell’ottimo momento di forma evidenziato in questa settimana tedesca che ha visto l’azzurro sconfiggere nell’ordine Kyrgios, Khachanov, Kudla e Struff senza perdere nemmeno ne’ un servizio ne’ un set. Soprattutto la vittoria di ieri in semifinale contro il tennista di casa Struff è stata molto importante perchè il suo avversario ha avuto più palle break di quante ne ha avute lui, ma è sempre stato bravo ad annullarle.

Quello odierno, sarà il primo incontro tra i due giocatori che nella prossima settimana saranno impegnati in due torneo differenti: Berrettini sarà di scena ad Halle (Germania) dove al primo turno se la vedrà contro Basilashvili (testa di serie numero 6), mentre Auger-Aliassime giocherà al Queen’s (Londra) ed esordirà al primo turno contro Dimitrov.

Berrettini-Auger-Aliassime, diretta tv e streaming

La finale del torneo Atp di Stoccarda Berrettini-Auger-Aliassime sarà visibile sul canale Supertennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi vuole ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.