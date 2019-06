Tabellone Atp Antalya: i francesi Paire e Mannarino primi due del seeding, al via Seppi e Sonego

Da oggi fino a sabato 29 giugno sull’erba di Antalya (Adalia in italiano) città turistica della Turchia, si giocherà il torneo Atp 250 (montepremi 507 mila euro) che vedrà al via 28 giocatori con le prime quattro teste di serie che godranno di un bye e salteranno il primo turno, cominciando il loro cammino dal secondo (ottavi di finale)

Atp Antalya, presentazione del tabellone

I primi quattro del seeding sono i francesi Paire e Mannarino, l’australiano Thompson e lo spagnolo Carreno Busta; presenti due italiani ovvero Seppi (testa di serie numero 7) e Sonego.

Nella parte alta del tabellone il numero uno Paire aspetterà il vincente tra lo slovacco Kovalik o un qualificato; Thompson nella stessa parte del francese incontrerà o l’americano Klahn o un qualificato; attenzione alla possibile sorpresa che potrebbe essere rappresentata da Dzumhur (numero 5) che al primo turno se la vedrà con l’australiano Ebden. Ricordiamo che il bosniaco nella passata stagione trionfò ad Antalya sconfiggendo in tre set il francese Mannarino.

Nella parte bassa, proprio Mannarino (numero 2) sfiderà chi il vincitore del match tra lo spagnolo Carballes Baena-qualificato, mentre il numero quattro Carreno Busta esordirà o contro l’idolo di casa Ilkel entrato in tabellone con una wild card visto la 278^ posizione nel ranking Atp, o un qualificato. In questa porzione di seeding ci sono i due azzurri: Seppi giocherà contro l’australiano Tomic sempre un osso duro sull’erba, mentre Sonego incrocerà il portoghese J.Sousa, in un match che l’italiano può giocarsi tranquillamente. La seconda wild card del torneo è andata sempre ad un tennista di casa, ovvero Kirkin (numero 567) che potrà giocare il suo primo match in torneo del circuito Atp sfidando il tedesco Gojowczyk. La terza ed ultima wild card l’ha ottenuta sempre un tennista turco che corrisponde al nome di Altug Celikbilek (numero 476) che affronterà il lettone Gulbis.

Atp Antalya, tabellone completo

(1) Paire vs bye

(PR) Kovalik vs Q

Kecmanovic vs Munar

Delbonis vs (6) Humbert

(3) Thompson vs bye

Klahn vs Q

Gulbis vs (WC) Celikbilek

Ebden vs (5) Dzumhur

(7) Seppi vs Tomic

(WC) Kirkin vs Gojowczyk

Q vs (WC) Ilkel

bye vs (4) Carreno Busta

(8) Sousa vs Sonego

Gunneswaran vs (PR) Tipsarevic

Q vs Carballes Baena

bye vs (2) Mannarino