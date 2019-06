Tabellone Atp Halle: Federer e Zverev i primi due del seeding, al via Berrettini e Seppi

La stagione tennista sull’erba continua senza sosta e questa settimana il circuito sbarca ad Halle in Germania, per il torneo Atp 500 (montepremi 2,081,830 euro) che vedrà la partecipazione di 32 giocatori con 8 teste di serie.

Atp Halle, presentazione del tabellone

Il seeding è guidato dallo svizzero Roger Federer e dal tedesco Alexander Zverev rispettivamente numero 1 e 2 e che potrebbero incontrarsi in finale; nel primo turno l’elvetico sarà opposto all’australiano John Millman, mentre il teutonico se la vedrà contro l’olandese Robin Haase. Dunque un esordio abbordabile per i favoriti del torneo anche se i loro avversari sull’erba non andranno presi sottogamba.

Nei teorici ottavi Federer giocherebbe contro il vincente del derby francese che si annuncia molto interessante tra Monfils-Paire, mentre Zverev con Johnson o Kohlschreiber. La testa di serie numero 3, il russo Karen Khachanov esordirà contro il bosniaco Damir Dzumhur per un incontro che si prospetta intrigante. Un altro match di primo turno molto intrigante è quello che si giocherà tra la testa di serie numero 6, il georgiano Nikoloz Basilashvili e l’azzurro Matteo Berrettini che ieri ha vinto sull’erba di Stoccarda, grazie alla vittoria in due set contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Un altro italiano sarà presente ad Halle e corrisponde al nome di Andreas Seppi passato dalle forche caudine delle qualificazioni (eliminati il canadese Brayden Schnur e il tedesco Misha Zverev) che incontrerà il tennista di casa Mats Moraing (numero 222 del ranking Atp), anch’esso entrato nel tabellone principale grazie alle qualificazioni sconfiggendo a sorpresa, prima il russo Andrej Rublev e poi lo statunitense Denis Kudla. Se i due tennisti azzurri dovessero vincere il loro match di primo turno, al secondo si incontrerebbero in un derby fratricida per un posto nei quarti di finale, dove teoricamente chi vincerà potrebbe incrociare Karen Khachanov. Il vincitore del torneo tedesco del 2018, il croato Borna Coric, giocherà contro lo spagnolo Jaume Munar.

Atp Halle, diretta tv e streaming

Il torneo Atp 500 di Halle sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). Si comincia oggi con gli incontri di primo turno e si concluderà con la finale di domenica 23 giugno.

Di seguito il programma completo:

da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno (16esimi, ottavi e quarti)

LIVE alle ore 12.00, alle ore 13.45, alle ore 15.30 ed alle ore 17.30

sabato 22 giugno (semifinali)

LIVE alle ore 13.30 ed alle ore 15.30

domenica 23 giugno (finale)

LIVE alle ore 13.00





Atp Halle, il tabellone completo

(1) Federer – Millman

(WC) Tsonga – Paire

(WC) Gojowczyk – Gasquet

Fritz – (7) Bautista Agut

(4) Coric – Munar

Sousa – Hurkacz

(WC) Molleker – Stakhovsky

Herbert – (6) Monfils

(6) Basilashvili – Berrettini

Seppi – Moraing

Struff – Djere

Dzumhur – (3) Khachanov

(8) Pella – Goffin

Ebden – Albot

Johnson – Kohlschreiber

Haase – (2) Zverev