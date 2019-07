Berrettini-Baghdatis, l’azzurro di nuovo in campo. Secondo turno dell’edizione 2019 di Wimbledon. Torna oggi in campo Matteo Berrettini, attuale numero 20 del ranking Atp. Il tennista romano sarà opposto al cipriota Marcos Baghdatis, numero 135 del mondo. Il 34enne nativo di Limisso è stato anche numero 8 Atp, anche se si parla di quasi 12 anni fa. I due non si sono mai incontrati in precedenza, anche per la notevole differenza d’età che c’è: l’azzurro è più giovane di 11 anni. Berrettini al primo turno ha vinto contro l’australiano Bedene, in 4 set. Vittoria in tre set all’esordio sull’erba londinese per Baghdatis contro il canadese Shnur. L’azzurro e il cipriota scenderanno in campo sul campo numero 2, come quarto match. Su quel terreno di gioco si comincia alle ore 12 con il match femminile tra la numero 1 del mondo Barthy e la Van Uytvanck, poi sarà la volta di Evans-Basilashvili e ancora donne con Davis-Kerber.

Berrettini-Baghdatis, come seguire il match in tv e streaming

Berrettini-Baghdatis, info streaming e diretta televisiva. L’edizione 2019 del torneo di Wimbledon è un esclusiva di Sky Sport. Il match tra il gigante croato e l’azzurro potrà essere seguito sui canali Sky Sport ( dal numero 251 al numero 256 del telecomando Sky). Non solo tv per seguire Wimbledon 2019. A disposizione degli abbonati Sky c’è il servizio Sky Go: fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Sky Go è un servizio gratuito. Come detto sul campo numero 2 ci sono tre match prima dell’incontro del tennista azzurro. Si comincia alle ore 12 italiane, le 11 a Londra. Non solo Berrettini-Baghdatis oggi a Wimbledon. Altro azzurro in campo sarà Fabio Fognini, opposto all’ungherese Fucsovics. Il match è in programma sul campo numero 3, dopo Stephens-Wang (femminile) e Kukushkin-Isner (maschile). In campo oggi anche Roger Federer e Rafa Nadal. Lo svizzero giocherà come secondo match sul Campo numero 1, mentre lo spagnolo chiuderà il programma sul Campo Centrale.