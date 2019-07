Berrettini-Federer, sfida impossibile per l’azzurro? Ottavi di finale dell’edizione 2019 di Wimbledon. Sul Campo Centrale dell’All England Club scenderanno in campo Matteo Berrettini e Roger Federer. L’azzurro, numero 20 delle classifiche mondiali, gioca per la prima volta un ottavo di finale sull’erba londinese. Il campionissimo svizzero, attualmente numero 3 Atp, cerca il nono successo della sua strepitosa carriera a Wimbledon. Si gioca al meglio dei 5 set, con possibilità di tie-break sul 12-12 del set decisivo. Berrettini ha eliminato Bedene, Baghdatis e Schwartzman, lasciando e set per strada. Harris, Clarke e Pouille le vittime di Federer che ha perso un solo set fino ad ora. Il vincente di questo match troverà nei quarti di finale il vincente del match tra il giapponese Nishikori e il kazako Kukushkin. Il programma sul Campo Centrale di Wimbledon comincia alle ore 14 italiane, le 13 inglesi.

Berrettini-Federer, come seguire il match in tv e streaming

Berrettini-Federer, info streaming e diretta tv. L’edizione 2019 del torneo di Wimbledon è un esclusiva di Sky Sport. Il match tra il gigante croato e l’azzurro potrà essere seguito sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport (numero 201 e 251 del telecomando Sky). Non solo tv per seguire Wimbledon 2019. A disposizione degli abbonati Sky c’è il servizio Sky Go: fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Sky Go è un servizio gratuito. Come detto sul campo numero 3 ci sono due match femminili prima dell’incontro del tennista azzurro. Si comincia alle ore 14 italiane, le 13 a Londra. Si tratta del primo incrocio tra il tennista romano e il fenomeno di Basilea. Il programma sul campo centrale verrà aperto dall’incontro tra il portoghese Joao Sousa e Rafael Nadal, a seguire l’ottavo femminile tra l’inglese Johanna Konta e la ceca Petra Kvitova. Oggi a Wimbledon si giocano tutti gli ottavi di finale, maschile e femminile. Berrettini è l’ultimo azzurro in gara, sia per quanto riguarda il tabellone maschile, che quello femminile.