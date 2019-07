Berrettini-Schwartzman, l’azzurro per la storia. Terzo turno dell’edizione 2019 di Wimbledon. Come secondo match sul campo numero 18 scenderà in campo Matteo Berrettini, numero 20 delle classifiche Atp. Il tennista romano sarà opposto all’argentino Diego Schwartzman, numero 24 del mondo. L’azzurro in precedenza ha già sconfitto il cipriota Baghdatis e lo sloveno Bedene, lasciando un set per strada. L’australiano Ebden e il tedesco Kopfer sono state invece le vittime dell’argentino, anche lui ha perso un solo set fino ad ora. Come detto la sfida tra Berrettini e Schwartzman avrà luogo sul campo numero 18. Il programma su quel terreno di gioco comincerà alle 12, con il match femminile tra la belga Mertens e la cinese Wang. A seguire l’incontro tra l’italiano e l’argentino. Berrettini gioca per la prima volta a Wimbledon una partita per accedere agli ottavi di finale.

Berrettini-Schwartzman, come seguire il match in diretta tv e streaming

Berrettini-Schwartzman, info tv e streaming. L’edizione 2019 del torneo di Wimbledon è un esclusiva di Sky Sport. Il match tra il gigante croato e l’azzurro potrà essere seguito sul canale Sky Sport (numero 254 del telecomando Sky). Non solo tv per seguire Wimbledon 2019. A disposizione degli abbonati Sky c’è il servizio Sky Go: fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Sky Go è un servizio gratuito. Come detto sul campo numero 3 ci sono due match femminili prima dell’incontro del tennista azzurro. Si comincia alle ore 12 italiane, le 11 a Londra. I due si sono incontrati una sola volta in carriera. Lo scorso 16 maggio, sulla terra rossa di Roma vinse Schwartzman in due set. Oltre a Berrettini oggi in campo anche Fabio Fognini. Il numero 1 italiano giocherà contro l’americano Tennys Sandgren, alle ore 13.30 sul campo numero 14. Berrettini e Fognini sono gli ultimi due azzurri rimasti in gara a Wimbledon. Ieri è stato eliminato Fabbiano. Troppo forte lo spagnolo Fernando Verdasco per il tennista pugliese.