Fabbiano-Verdasco, l’azzurro per sognare. Terzo turno dell’edizione 2019 del torneo di Wimbledon. Torna in campo Thomas Fabbiano, numero 89 delle classifiche Atp. L’azzurro sfiderà oggi Fernando Verdasco. L’inossidabile spagnolo, 36 anni a novembre, è numero 37 del mondo. Il vincente di questo match troverà negli ottavi il vincente della partita tra il russo Medvedev e il belga Goffin. Fabbiano ha vinto entrambi i match giocati in questa edizione di Wimbledon al quinto set, prima contro Tsitsipas e poi contro Karlovic. Nel suo percorso Verdasco ha sconfitto prima il polacco Maichrzak e poi l’inglese Edmund, quest’ultimo in 5 set. Fabbiano-Verdasco è in programma sul campo numero 3, dopo i match femminili Svitolina-Sakkari e Muchova-Kontaveit. Si comincia a giocare alle ore 12.

Fabbiano-Verdasco, come seguire il match in tv e streaming

Fabbiano-Verdasco, info tv e streaming. L’edizione 2019 del torneo di Wimbledon è un esclusiva di Sky Sport. Il match tra il gigante croato e l’azzurro potrà essere seguito sul canale Sky Sport (numero 254 del telecomando Sky). Non solo tv per seguire Wimbledon 2019. A disposizione degli abbonati Sky c’è il servizio Sky Go: fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Sky Go è un servizio gratuito. Come detto sul campo numero 3 ci sono due match femminili prima dell’incontro del tennista azzurro. Si comincia alle ore 12 italiane, le 11 a Londra. I due si sono incontrati in una sola occasione in carriera. Lo scorso 25 febbraio, sul cemento di Dubai, ha vinto Verdasco in tre set. Non solo Fabbiano-Verdasco, ecco gli altri incontri di terzo turno in programma oggi a Wimbledon nel tabellone maschile: Opelka-Raonic, Paire-Vesely, Khachanov-Bautista, Anderson-Pella, Djokovic-Hurcakz, Medvedev-Goffin e Auger-Aliassime-Hubert. Domani in campo altri due azzurri per il terzo turno: Matteo Berrettini se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzmann, mentre Fabio Fognini affronterà l’americano Tennys Sandgren. Anche domani il programma sui campi di Wimbledon comincerà alle ore 12 italiane, quando a Londra saranno le 11.