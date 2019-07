Federer-Nishikori, duello per la semifinale. Quarti di finale dell’edizione 2019 di Wimbledon. Per un posto nella semifinale del tabellone maschile scenderanno in campo lo svizzero Roger Federer e il giapponese Kei Nishikori. Il numero 3 del mondo contro il numero 7. Si gioca al meglio dei 5 set e nel set decisivo è previsto il tie-break sul 12-12. Il vincente di questo match giocherà in semifinale contro il vincente della sfida tra l’americano Sam Querrey e lo spagnolo Rafael Nadal. L’incontro tra Federer e Nishikori si disputerà sul Campo Centrale di Wimbledon, dopo la conclusione della partita tra il serbo Novak Djokovic e il belga David Goffin. Il programma odierno sul Centre Court dell’All England Club comincerà alle ore 14 italiane, le 13 locali.

Federer-Nishikori, i precedenti. Quella di oggi sarà l’11esima sfida tra il fenomeno di Basilea e il samurai giapponese. Lo svizzero conduce il bilancio dei precedenti per 7-3. I due si sono incontrati una sola volta sull’erba, nel 2014 ad Halle. Si trattava della semifinale, vinse Federer in due set. L’ultimo precedente tra i due però ha premiato Nishikori. Era l’11 novembre 2018, si trattava delle Atp Finals. Il primo incrocio tra Roger e Kei è del 2011, proprio a Basilea: vinse Federer, lasciando solo 4 games all’avversario.

Federer-Nishikori, come seguire il match in tv e streaming

Federer-Nishikori, info tv e streaming. L’edizione 2019 del torneo di Wimbledon è un esclusiva di Sky Sport. Il match tra il gigante croato e l’azzurro potrà essere seguito sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport (numero 201 e 251 del telecomando Sky). Non solo tv per seguire Wimbledon 2019. A disposizione degli abbonati Sky c’è il servizio Sky Go: fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Sky Go è un servizio gratuito. Come detto sul Campo Centrale di Wimbledon il programma comincerà con Djokovic-Goffin, a seguire Federer-Nishikori. Sul campo numero 1 cominceranno Bautista-Pella, poi Nadal-Querrey. Sui campi principali di Wimbledon si comincia a giocare alle ore 14 italiane, le 13 londinesi.