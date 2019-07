Federer-Pouille, streaming e diretta: dove vedere il match oggi 6 luglio

Pouille ha eliminato al primo turno un tennista esperto come Gasquet per poi estromettere un’altro connazionale francese, Gregoire Barrere, con un 6-1, 7-6, 6-4. Federer e il francese si sono incontrati solo una volta: nel 2014 al Torneo Parigi Bercy. Lo svizzero si impose in due set 6-4, 6-4. Oggi però sarà un’altra storia e con un Roger con qualche anno in più sulle spalle, anche se la classe è sempre la stessa. Orario d’inizio stimato per le 17:15.

FEDERER – POUILLE, COME SEGUIRE IL MATCH IN TV O STREAMING



Federer-Pouille, info diretta tv e streaming. Questa edizione di Wimbledon 2019 è disponibile interamente su Sky Sport, dove sono presenti sei canali dedicati al prestigioso torneo inglese dello slam. Qualora si volesse vedere il match in streaming su cellulare, tablet o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Applicazione consigliata per godersi il match in qualsiasi momento se si è impossibilitati a rimanere a casa.