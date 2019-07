Fognini-Carreno Busta, terra rovente per l’azzurro. Quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo. Come questo match di giornata scenderanno in campo Fabio Fognini e lo spagnolo Carreno Busta. L’azzurro, numero 10 delle classifiche Atp, contro l’iberico che è al posto numero 59. Il vincitore di questo match troverà in semifinale il vincente dell’incontro tra Dominic Thiem e Andrey Rublev. Fognini è arrivato a questo punto del torneo ad Amburgo dopo aver eliminato i tedeschi Lenz e Molleker, entrambi sconfitti in due set. Vittime teutoniche anche per Carreno Busta, che ha superato prima Hanfmann e poi Struff. Percorso netto anche per lo spagnolo. Gli altri due quarti di finale in programma oggi ad Amburgo, nella parte bassa del tabellone, sono Chardy-Basilashvili e Kraijnovic-Zverev.

Fognini-Carreno Busta, i precedenti. 6-0 per lo spagnolo. Parla molto chiaro il bilancio degli head to head tra i due giocatori. In sei incontri, tra il 2013 e il 2019, Fognini ha vinto solo 3 set. I due si sono affrontati l’ultima volta lo scorso gennaio all’Australian Open, vittoria in 4 set per Carreno Busta. Tre i precedenti sulla terra rossa, l’ultimo a Montecarlo nel 2017: vittoria dell’iberico in tre set.

Fognini-Carreno Busta, come seguire il match in tv e streaming

Fognini-Carreno Busta, info diretta televisiva e streaming. Il torneo di Amburgo è trasmesso in questi giorni da Supertennis Tv(canale 224 di Sky e 64 del digitale terrestre). Il match tra l’azzurro, testa di serie numero 3, e lo spagnolo potrà essere seguito anche in streaming gratuito collegandosi al sito ufficiale di Supertennis: www.Supertennis.tv. In più c’è anche il servizio gratuito Sky Go, dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il programma odierno ad Amburgo comincia alle ore 11.30 con il match tra il francese Jeremy Chardy e il georgiano Nikoloz Basilashvili. Poi sarà la volta dell’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 1, contro il russo Andrey Rublev. Terzo incontro in programma oggi è quello tra il serbo Filip Krajinovic e il tedesco Alexander Zverev. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di tie-break a 7 punti nel set decisivo sul 6-6.