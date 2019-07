Fognini-Granollers, esordio per l’azzurro. Primo turno del torneo Atp Los Cabos (Messico, cemento). Nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto scenderà in campo Fabio Fognini, contro Marcelo Granollers. L’azzurro è numero 9 al mondo e testa di serie numero 1 a Los Cabos, mentre lo spagnolo è numero 103 delle classifiche Atp. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di tie-break a 7 sul 6-6 nel parziale decisivo. Fognini è reduce dal torneo di Amburgo, dove ha perso nei quarti di finale contro lo spagnolo Carreno Busta. L’azzurro è all’esordio sul cemento di Los Cabos. Al contrario Granollers ha già giocato un turno, vincendo in due set contro il messicano Gomez. Il vincente di questo match troverà nei quarti di finale il vincente dell’incontro tra l’americano Fritz, testa di serie numero 5, e l’indiano Gunneswaran.

Fognini-Granollers, i precedenti. I due si sono incrociati 7 volte sul circuito Atp. Negli head to head conduce lo spagnolo per 4-3. L’ultimo faccia a faccia risale al Roland Garros 2016, vittoria in tre set per Granollers. Tre i precedenti sul cemento, con 2 vittorie per lo spagnolo e 1 per Fognini. Quest’ultimo sul cemento di Valencia, ottobre 2013, rappresenta l’ultima vittoria del tennista ligure nei confronti di Granollers.

Fognini-Granollers, come seguire il match in tv e streaming

Fognini-Granollers, info diretta televisiva e streaming. Il torneo Atp Los Cabos è trasmesso da Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre). Non solo tv, si può seguire il match tra l’azzurro e lo spagnolo anche in streaming sul sito ufficiale di Supertennis: www.supertennis.tv. L’incontro tra Fognini e Granollers è il terzo sul campo principale dell’impianto messicano. Si comincia alle ore 2 italiane con Gulbis-Scwhartzman, a seguire ci sarà l’incontro tra Dimitrov-Pella, infine il match tra l’azzurro e lo spagnolo. Queste partite si giocheranno nella notte italiana tra il 31 luglio e l’1 agosto. Per gli altri italiani oggi in campo a Kitzbuhel ci sarà Lorenzo Sonego, opposto allo spagnolo Carballes Baena.