Fognini-Molleker, l’azzurro torna in campo. Ottavi di finale del torneo Atp 500 su terra rossa di Amburgo. Come quarto match di giornata scenderanno in campo Fabio Fognini, numero 10 delle classifiche mondiali, e Rudolf Molleker. Il tedesco è numero 150 al mondo. I due non si sono mai incontrati in precedenza. Fognini è al secondo match sulla terra rossa di Amburgo. Al primo turno il tennista ligure ha sconfitto un altro tedesco, Julian Lenz, in due set. Scalpo eccellente invece per Molleker, che nell’incontro d’esordio ha battuto Leonardo Mayer che lo precede di 99 posizioni in classifica nel ranking Atp. Il vincente di questa sfida incontrerà nei quarti il vincente del match tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il tedesco Jan-Lennard Struff, quest’ultimo testa di serie numero 7 del tabellone di Amburgo.

Fognini-Molleker, come seguire il match in tv e streaming

Fognini-Molleker, info tv e streaming. Il torneo di Amburgo è trasmesso in questi giorni da Supertennis Tv (canale 224 di Sky e 64 del digitale terrestre). Il match tra l’azzurro, testa di serie numero 3, e il tedesco potrà essere seguito anche in streaming gratuito collegandosi al sito ufficiale di Supertennis: www.Supertennis.tv. In più c’è anche il servizio gratuito Sky Go, dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il programma odierno ad Amburgo comincia alle ore 11.30 con il match tra il serbo Filip Kraijnovic e lo slovacco Martin Klizan. A seguire giocheranno Carreno Busta-Struff, poi l’argentino Federico Delbonis contro Alexander Zverev. Il tedesco è testa di serie numero 2 del torneo. Infine ci sarà l’incontro tra Fognini e Molleker. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di tie-break a 7 punti nel set decisivo sul 6-6.

Per quanto riguarda gli altri italiani in campo oggi, a Gstaad c’è il match di Gianmarco Moroni contro il portoghese Joao Sousa. Match valido per gli ottavi di finale del torneo svizzero.