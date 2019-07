Fognini-Travaglia, derby azzurro in Croazia. Secondo turno del torneo Atp 250 di Umago. Sulla terra rossa croata si affrontano oggi Fabio Fognini e Stefano Travaglia. Il ligure è fresco di numero 9 del mondo ed è anche la testa di serie numero 1 ad Umago. Travaglia, numero 109 del mondo, al primo turno ha battuto un altro azzurro: Thomas Fabbiano. Il numero uno italiano torna in campo dopo l’eliminazione, con polemiche, a Wimbledon. Sull’erba inglese Fognini è stato sconfitto al terzo turno dall’americano Tennys Sandgren. Oggi torna a giocare sull’amata terra rossa, dove in questa stagione ha vinto anche il Master 1000 di Montecarlo. Fognini è stato anche già vincitore di Umago, nel 2016. Nella scorsa edizione il torneo croato è stato vinto da Marco Cecchinato, eliminato da Bedene al primo turno.

Fognini-Travaglia, come seguire il match in tv e streaming

Fognini-Travaglia, info tv e streaming. Il derby italiano, come tutto il torneo di Umago, potrà essere seguito su Supertennis tv ( canale 224 di Sky e 64 del digitale terrestre). In alternativa c’è anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming, gratis, sul sito ufficiale di Supertennis Tv. Tra Fognini e Travaglia c’è un solo precedente, vinto da quest’ultimo. Si trattava del primo turno degli Us Open 2017, vinse Travaglia in 4 set. L’incontro di oggi è il quarto in programma sulla terra rossa di Umago. Il programma comincia alle ore 16.30 con Balasz-Kraijnovic, Oggi in campo a Umago anche Paolo Lorenzi: il veterano azzurro se la vedrà con il serbo Djere.