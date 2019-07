Karlovic-Fabbiano, l’azzurro per continuare a sognare. Secondo turno dell’edizione 2019 del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Oggi torna in campo Thomas Fabbiano, l’azzurro che al primo turno ha eliminato Stefanos Tsitsipas. L’avversario di Fabbiano sarà Ivo Karlovic, 40enne croato numero 80 del mondo. Per Karlovic ancora un italiano lungo il suo cammino a Wimbledon, dopo che al primo turno ha sconfitto Andrea Arnaboldi. L’incontro tra Fabbiano, numero 89 Atp, e Karlovic è in programma sul campo numero 14 come secondo match. Su quel campo comincerà l’incontro femminile tra Marie Bouzkova e Maria Sakkari. Le due giocatrici scenderanno in campo alle ore 12, a seguire giocheranno Fabbiano e Karlovic. L’italiano e il croato non si sono mai affrontati in precedenza sui campi del circuito Atp.

Karlovic-Fabbiano, come seguire il match in tv e streaming

Karlovic-Fabbiano, info tv e streaming. L’edizione 2019 del torneo di Wimbledon è un esclusiva di Sky Sport. Il match tra il gigante croato e l’azzurro potrà essere seguito sul canale Sky Sport ( numero 256 del telecomando Sky). Non solo tv per seguire Wimbledon 2019. A disposizione degli abbonati Sky c’è il servizio Sky Go: fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Sky Go è un servizio gratuito.Come detto su quel canale il primo match in programma è quello tra la Bouzkova e la Sakkari. Si comincia alle ore 12. Non solo Fabbiano in campo oggi per i colori italiani. Sul campo numero 12 c’è Andreas Seppi contro l’argentino Guido Pella. Secondo turno anche per Novak Djokovic. Il detentore del titolo affronta, sul Campo Centrale, l’americano Denis Kudla.