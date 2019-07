Serena Williams-Strycova diretta tv e streaming semifinale Wimbledon, oggi 11 luglio

Oggi sul campo centrale di Wimbledon, si giocherà la semifinale che vedrà opposte Serena Williams-Strycova, un match dove chi avrà la meglio, potrà andarsi a giocare sabato 13 la vittoria dello Slam più importante del circuito.

Serena Williams-Strycova presentazione del match

Se per l’americana la semifinale era l’obiettivo minimo dei “Championship”, di certo non si può dire la stessa cosa per la trentatreenne tennista ceca che in diciassette partecipazioni mai era riuscita ad arrivare tra le prime quattro, basti pensare che anche negli altri Slam il suo massimo traguardo è stato il quarto turno raggiunto all’Australian Open (2016-2017-2018) e al Roland Garros (2018). Ma con grande carattere l’attuale numero 54 del ranking mondiale ha meritato questo risultato sconfiggendo ben quattro teste di serie su cinque a cominciare dal primo turno contro l’ucraina Lesya Curenko (numero 32 del seeding), la tedesca Laura Siegemund, l’olandese Kiki Bertens (numero 4), la belga Elise Mertens (21) contro la quale ha perso l’unico set del torneo e per finire la britannica Johanna Konta (numero 19).

Tutte vittorie giocando un grande tennis che non ha lasciato scampo alle sue avversarie, anche se ora in semifinale avrà un’avversaria che sull’erba londinese ha trionfato ben sei volte (2000-2002-2008-2009-2012-2016) più tre finali perse (2004-2008-2018) e dunque nonostante le quasi 38 primavere sulle spalle, è il peggior cliente da affrontare.

L’americana del Michigan ha dimostrato una buona forma anche se ovviamente non più con le movenze veloci di una volta, ma l’esperienza unita ha un grande temperamento le ha permesso di arrivare alla sua ennesima semifinale londinese. Al primo turno ha eliminato l’azzurra Giulia Gatto-Monticone (proveniente dalle qualificazioni), per poi sconfiggere la slovena Kaja Juvan (6-4 al terzo), la tedesca Julia Gorges (numero 18 del seeding), la spagnola Carla Suarez Navarro (numero 30) e infine nei quarti in un match molto combattuto la connazionale Alison Riske (6-3 al terzo). L’obiettivo di Serena Williams è quello di vincere il 24° Slam della sua grande carriera, non sarà facile ma ha buone possibilità di riuscirsi a patto che il fisico non la tradisca sul più bello.

La vincente del match odierno incontrerà nella finale di sabato, chi avrà la meglio nell’altra semifinale, ovvero quella tra la romena Simona Halep e l’ucraina Elina Svitolina.

Le due giocatrici si sono affrontate tre volte e ha sempre vinto la statunitense senza perdere un set, questi i match:

Australian Open 2012: Serena Williams-Strycova 6-0, 6-4

Wimbledon 2012: Serena Williams-Strycova 6-2, 6-4

Australian Open 2017: Serena Williams-Strykova 7-5, 6-4

Serena Williams-Strycova, dove vedere il match in tv e streaming

Il match di semifinale tra Serena Williams-Strycova sarà visibile sul canale satellitare Sky che come ogni anno ha l’esclusiva del torneo londinese, i canali di riferimento per seguire interamente questo incontro sono Sky Sport 1 HD (canale 201 del decoder) e Wimbledon 1 HD (ch. 251) che è uno dei quattro canali (dal 251 al 254) dedicati del mosaico interattivo per non perdersi nemmeno un punto dove grazie al tasto verde del telecomando si potrà passare per chi lo vorrà da un campo all’altro.

Questo incontro sarà il secondo in programma sul campo centrale (Centre Court) e avrà inizio dopo la conclusione della prima semifinale (inizio ore 14) tra Halep-Svitolina.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.