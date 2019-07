Sonego-Fabbiano, 2° turno Atp Gstaad: diretta tv e streaming oggi 24 luglio

Oggi pomeriggio derby azzurro tra Sonego-Fabbiano sulla terra battuta del torneo Atp 250 di Gstaad (Svizzera); match valido per il secondo turno (ottavi di finale).

Bel match si prospetta quest’oggi tra il piemontese e il pugliese, due tennisti che in questo 2019 hanno migliorato moltissimo il loro gioco e hanno ottenuto anche ottimi risultati. Sonego, che qui in Svizzera farà il suo esordio grazie al bye del primo turno (numero 52 del ranking Atp), nel mese scorso è riuscito a vincere anche un torneo, ossia quello giocato su erba ad Antalya (Turchia) grazie al successo in finale su serbo Miomir Kecmanovic in tre set. Per Fabbiano (numero 90 del mondo) c’è stato il terzo turno di Wimbledon dove ha eliminato al primo il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 7); in più c’è stato l’ottima semifinale di Eastbourne (sempre su erba) dove ha perso dall’americano Sam Querrey. A Gstaad nel primo turno ha sconfitto la wild card svizzera Sandro Ehrat per per 6-4, 7-5, giocando un buon incontro anche se l’avversario non era di grande levatura (numero 386 del mondo).

Tra i due tennisti italiani sarà il primo confronto diretto nel circuito Atp e chi riuscirà a prevalere nel match odierno, ai quarti di finale incontrerà il vincente dell’altro ottavo di finale che vedrà in campo il ceco Jirì Vesely e il tedesco Cedrik-Marcel Stebe.

Sonego-Fabbiano, diretta tv e streaming oggi 24 luglio

Il match di secondo turno del torneo Atp di Gstaad tra Sonego-Fabbiano, sarà il secondo sul campo centrale (Roy Emerson Arena) e inizierà mezz’ora dopo la conclusione del primo incontro tra Carballes Baena-Travaglia (inizio ore 12.20), dunque approssimativamente non prima delle 14.30-15. Il derby italiano sarà visibile sul canale SuperTennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi vuole ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando sul sito www.supertennis.tv.