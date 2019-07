Tabellone Atp Amburgo: Thiem e Zverev le prime due teste di serie, al via Fognini e Cecchinato con Caruso in dubbio

Da oggi fino a domenica prossima sulla terra rossa tedesca di Amburgo andrà in scena il torneo Atp 500 (montepremi 1.718.170 euro) che vedrà la partecipazione di trentadue giocatori con Dominic Thiem e Alexander Zverev le prime due teste di serie, ma subito dopo troviamo Fabio Fognini e Nikoloz Basilashvili numero tre e quattro del seeding.

Atp Amburgo, presentazione del tabellone

Nella parte alta del tabellone troviamo l’austriaco e l’italiano che esordiranno rispettivamente contro l’uruguaiano Cuevas e il tedesco Lenz proveniente dalle qualificazioni dove nel match decisivo ha eliminato l’azzurro Mager. Dunque esordio complicato per Thiem visto che il sudamericano è un osso dura sulla terra, mentre per il tennista ligure sulla carta dovrebbe essere un match abbordabile per poi nel secondo turno aspettare il vincente tra L.Mayer-Molleker. Nella parte bassa primo turno complicato anche per il tennista di casa Zverev che sta disputando una stagione decisamente sottotono; il giocatore nato proprio ad Amburgo giocherà contro Jarry che ieri ha vinto il torneo Atp 250 di Bastad (Svezia) sconfiggendo in finale Londero e dunque con il morale alle stelle; per Basilashvili ci sarà un altro sudamericano (boliviano), ovvero Dellien anche lui proveniente dalle qualificazioni e che in questa stagione ha vinto i Challenger di Santiago del Cile e Milano.

Purtroppo tra i tennisti italiani è in dubbio la partecipazione del siciliano Salvatore Caruso che sabato scorso nella semifinale di Umago contro Lajovic è stato costretto a ritirarsi per un infortunio al muscolo della gamba sinistra; in teoria il suo avversario di primo turno è Londero, ma bisognerà vedere se l’italiano ce la farà a scendere in campo; l’altro tennista azzurro presente è Cecchinato che in questo 2019 sta avendo risultati negativi con parecchie sconfitte al primo turno dei tornei Atp. Purtroppo il sorteggio non è stato neanche troppo fortunato perchè Delbonis è un tennista molto difficile da incontrare sul lento e dunque non sarà affatto facile vincere questo match; chi dei due avrà la meglio nel secondo turno aspetterà il vincitore di Zverev-Jarry.

Tra i match più interessanti di primo turno segnaliamo il derby francese Chardy-Paire e Djere-Krajinovic; ricordiamo infine che nella scorsa stagione il torneo tedesco è stato vinto da Basilashvili che in finale ha superato L.Mayer in tre set 6-4, 0-6, 7-5).

Atp Amburgo, il tabellone completo

(1) Thiem – Cuevas

Kohlschreiber – Fucsovics

Ruud – Haase

Rublev – (8) Garin

(3) Fognini – (Q) Lenz

Mayer – (WC) Molleker

Carreno Busta – (WC) Hanfmann

(Q) Monteiro – (7) Struff

(5) Paire – Chardy

(Q) Nagal – Gasquet

Caruso – Londero

(Q) Dellien – (4) Basilashvili

(6) Djere – Krajinovic

(WC) Altamaier – Klizan

Cecchinato – Delbonis

Jarry – (2) Zverev