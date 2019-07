Da lunedì 22 fino a domenica 28 luglio si giocherà il torneo Atp 250 di Gstaad (Svizzera) su terra rossa dove prenderanno parte ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie esentate dal primo turno grazie al bye e dunque entreranno in tabellone dal secondo (ottavi di finale).

Atp Gstaad, presentazione del tabellone

Sulla carta i favoriti del torneo sono gli spagnoli Bautista Augut e Verdasco rispettivamente testa di serie numero uno e due del seeding, mentre la tre e la quattro sono l’azzurro Sonego e il serbo Lajovic. Il cammino dei quattro tennisti è abbastanza diverso tra loro, dove nella parte alta del tabellone Bautista Augut aspetta il vincente del match tra Munar-Jaziri, mentre Sonego uno tra Fabbiano e la wild card casalinga Ehrat con buone probabilità di assistere al derby italiano al secondo turno. L’emergente francese Moutet (testa di serie numero 8) potrebbe essere l’avversario teorico dei quarti di finale.

Nella parte bassa invece Verdasco esordirà con farà suo il match tra Ramos-Vinolas-Laaksonen, mentre Lajovic uno tra Istomin e l’altra wild card svizzera Huesler. Oltre ai già citati Sonego e Fabbiano, saranno presenti anche gli azzurri Lorenzi e Travaglia che giocheranno il loro incontro di primo turno rispettivamente contro Carballes Baena (sesta testa di serie) e un qualificato. Presente tramite wild card anche il trentasettenne iberico Tommy Robredo che farà il suo esordio contro un qualificato.

Sarà di 524.340 euro il montepremi del torneo svizzero che purtroppo non vedrà al via Berrettini campione nella scorsa stagione grazie alla vittoria in finale per 7-6, 6-4 su Bautista Augut; l’azzurro riuscì a vincere anche nel torneo di doppio in coppia con il connazionale Bracciali: i due batterono in finale con un doppio tie break il duo Molchanov-Zelenay.

Atp Gstaad, il tabellone completo

(1) Bautista-Agut vs bye

Munar vs Jaziri

Q vs (WC) Robredo

(PR) Darcis vs (5) Sousa

(4) Sonego vs bye

Fabbiano vs (WC) Ehrat

Vesely vs Gulbis

(PR) Stebe vs (8) Moutet

(7) Andujar vs Q

Q vs Daniel

Istomin vs (WC) Huesler

(3) Lajovic vs bye

(6) Carballes Baena vs Lorenzi

Q vs Travaglia

Laaksonen vs Ramos-Vinolas

(2) Verdasco vs bye