Tabellone Atp Kitzbuhel: Thiem il favorito, al via Cecchinato, Sonego e Fabbiano

Da oggi fino a domenica il torneo Atp 25o di Kitzbuhel concluderà la stagione sulla terra rossa; nel tabellone austriaco saranno presenti ventotto giocatori, con le prime quattro teste di serie Thiem, Lajovic, Verdasco e Cuevas che sono esentati dal primo turno e cominceranno la loro avventura dal secondo.

Atp Kitzbuhel, presentazione del tabellone

Saranno tre gli azzurri in tabellone, ovvero Cecchinato, Sonego e Fabbiano; il primo in crisi di risultati in questo 2019 a dir poco negativo avrà un duro scoglio da superare come il francese Chardy; il secondo incontrerà l’argentino Delbonis avversario sempre temibile sul lento e infine l’ultimo incrocerà il giovane spagnolo Munar anch’esso molto bravo su questa superficie.

Nella parte alta del tabellone il tennista di casa Thiem, teoricamente avrà un esordio abbordabile contro il vincente tra la wild card Ofnar e il qualificato Miedler anch’essi austriaci; mentre Verdasco aspetterà uno tra Bublik o Klahn. Nella parte bassa invece troviamo Lajovic che giocherà contro Chardy o Cecchinato, mentre Cuevas sicuramente esordirà contro una wild card, ossia o Novak o Rodionov. Tra i match più interessanti di primo turno troviamo Kohlschreiber-Gasquet, Andujar-L.Mayer e Fucsovics-Ramos-Vinolas.

Sarà di 586.140 euro il montepremi complessivo del torneo che nella scorsa stagione è stato vinto dal slovacco Klizan che in finale ebbe la meglio sull’uzbeko Istomin con un doppio 6-2.

Atp Kitzbuhel, tabellone completo

(1) Thiem vs bye

(WC) Ofner vs (Q) Miedler

Kohlschreiber vs Gasquet

Andujar vs (6) Mayer

(3) Verdasco vs bye

Kovalik vs (Q) Klahn

Carballes Baena vs (Q) Dellien

(7) Sonego vs Delbonis

(8) Carreno Busta vs Ruud

Klizan vs (Q) Bachinger

(WC) Novak vs (WC) Rodionov

(4) Cuevas vs bye

(5) Fucsovics vs Ramos-Vinolas

Fabbiano vs Munar

Chardy vs Cecchinato

(2) Lajovic vs bye