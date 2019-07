Tabellone Atp Umago: Fognini testa di serie numero 1 guida la folta pattuglia azzurra

Oggi ad Umago (Croazia) partirà il torneo Atp 250 (montepremi 524.340) su terra rossa che avrà l’epilogo domenica 21 luglio quando si giocherà la finale. Saranno Ventotto i giocatori in tabellone con le prime quattro teste di serie che godranno di un bye ed entreranno in tabellone direttamente al secondo turno (ottavi di finale).

Atp Umago, presentazione del tabellone

I magnifici quattro sono: Fabio Fognini, Borna Coric, Laslo Djere e Dusan Lajovic; folta anche la rappresentanza italiana che oltre al tennista ligure vedrà ai nastri di partenza Paolo Lorenzi che al primo turno incontrerà un qualificato, Marco Cecchinato (vincitore della scorsa edizione) contro lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene, la wild card Jannik Sinner opposto al portoghese Pedro Sousa e infine Stefano Travaglia e Thomas Fabbiano che saranno protagonisti nel derby fratricida. Senza dimenticare Salvatore Caruso e Stefano Napolitano che nel pomeriggio (ore 16.30) scenderanno in campo per il secondo ed ultimo turno di qualificazione rispettivamente contro lo spagnolo Tommy Robredo e l’argentino Marco Trungelliti.

Nella parte alta del seeding curiosamente sarà proprio il vincente del derby azzurro, l’avversario di Fognini (già vincitore due volte di questo torneo) al secondo turno, mentre l’altra testa di serie esentata al primo turno, il serbo Djere, aspetterà uno tra Lorenzi o un qualificato; mentre nella parte bassa il tennista di casa Coric, favorito del torneo insieme a Fognini, esordirà contro il promettente ventenne francese Corentin Moutet o un qualificato, mentre il serbo Lajovic contro chi uscirà vittorioso nel match tra il russo Andrey Rublev e l’olandese Robin Haase. L’incontro sicuramente più interessante di primo turno si giocherà tra lo spagnolo Pablo Andujar e l’argentino Leonardo Mayer.

Atp Umago, tabellone completo

(1) Fognini bye

Travaglia vs Fabbiano

Q vs (WC) Galovic

Daniel vs (6) Krajinovic

(3) Djere bye

Q vs Lorenzi

(PR) Stebe vs Vesely

Andujar vs (8) Mayer

(5) Cecchinato vs Bedene

Sousa vs (WC) Sinner

Rublev vs Haase

(4) Lajovic bye

(7) Klizan vs Bagnis

Q vs (WC) Serdarusic

Moutet vs Q

(2) Coric bye