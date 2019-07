Tabellone Atp Washington: presenti quattro dei primi dieci del mondo, Tsitsipas prima testa di serie

Oggi 29 luglio con il torneo Atp 500 di Washington (montepremi di $2,046,340) parte la stagione estiva del cemento americano che avrà il suo epilogo con gli US Open (26 agosto-8 settembre) a New York, ultima prova del Grande Slam.

Saranno 48 i tennisti al via, ma con le 16 teste di serie che saranno esentate al primo turno ed entreranno in gioco a partire dai sedicesimi di finale. Ottimo cast quello di Washington dove si presenteranno al via quattro dei primi dieci del mondo, ovvero Tsitsipas, Khachanov, Medvedev e Anderson, mentre non ci sarà nessun italiano al via in questo torneo.

Atp Washington, presentazione del tabellone

Nella parta alta del tabellone Tsitsipas testa di serie numero uno aspetterà il vincente del derby statunitense tra Kudla-Paul, mentre Anderson (numero 4) esordirà contro Mannarino-Ivaska; nella parte bassa Khachanov contro chi avrà la meglio nel derby francese tra Schnur-Tsonga, invece Medvedev se la vedrà contro Fratangelo o Karlovic. Parecchi gli outsiders in campo questa settimana a cominciare da Raonic (esordio contro il vincente tra Ebden-Young), Cilic (Copil-Torpegaard), Auger-Aliassime (Opelka-Eubanks) ed Isner (Hurkacz-qualificato).

Presente anche Kyrgios che al primo turno giocherà contro un qualificato ed eventualmente al secondo turno contro Simon in un match che sembrerebbe interessante.

Tra gli incontri di trentaduesimi più significativi, segnaliamo Rublev-Tomic e Kecmanovic-Popyrin. Nella scorsa edizione a trionfare fu A.Zverev (assente quest’anno) che in finale sconfisse per 6-2, 6-4 De Minaur.

Atp Washington, quarti teorici

Tsitsipas-Isner

Anderson-Goffin

Medvedev-Cilic

Khachanov-Raonic

Atp Washington, tabellone completo

(1) Tsitsipas vs bye

Kudla vs (WC) Paul

(WC) Sock vs Thompson

(14) Struff vs bye

(10) Paire vs bye

Jaziri vs (Q) Polmans

Hurkacz vs (Q) Young

(5) Isner vs bye

(4) Anderson vs bye

Mannarino vs (Q) Ivaska

Kecmanovic vs Popyrin

(15) Herbert vs bye

(11) Simon vs bye

(Q) Kwiatkowski vs Kyrgios

Evans vs Nishioka

(7) Goffin vs bye

(6) Cilic vs bye

(Q) Torpegaard vs Copil

Opelka vs (WC) Eubanks

(9) Auger-Aliassime vs bye

(16) Tiafoe vs bye

Bublik vs Klahn

(WC) Fratangelo vs Karlovic

(3) Medvedev vs bye

(8) Raonic vs bye

Ebden vs (Q) Smyczek

Rublev vs Tomic

(12) de Minaur vs bye

(13) Edmund vs bye

Harris vs Berankis

(Q) Schnur vs Tsonga

(2) Khachanov vs bye