Wimbledon 2019, tabellone maschile: per Federer sorteggio fortunato, sarà l’ennesima finale? Nove azzurri al via

Da lunedì 1 luglio a domenica 14 all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon si giocherà il terzo torneo del Grande Slam; sull’erba londinese ci saranno 128 giocatori con 32 teste di serie, 16 che sono entrati nel tabellone principale tramite le qualificazioni e 6 wild card. Lo scorso anno a trionfare fu il serbo Novak Djokovic che in finale sconfisse il sudafricano Kevin Anderson per 6-2, 6-2, 7-6.

Wimbledon, l’esordio dei favoriti

La testa di serie numero 1 è proprio Djokovic che non avrà un cliente proprio comodo per il suo esordio, infatti il tedesco Philipp Kohlschreiber sul veloce è sempre avversario scomodo; il numero 2 del seeding, lo svizzero Roger Federer capace di vincere qui a Londra per ben otto volte (più tre finali perse), ha avuto un sorteggio più morbido, non solo per il primo turno dove affronterà il sudafricano Lloyd Harris, ma anche per i teorici match successivi fino a quando negli ottavi potrebbe incrociare l’azzurro Matteo Berrettini vincitore due settimane fa del torneo erbivoro di Stoccarda. La terza testa di serie, lo spagnolo Rafael Nadal, incontrerà il giapponese Yuichi Sugita, ma al turno successivo potrebbe confrontarsi con l’australiano Nick Kyrgios (primo turno contro il connazionale Jordan Thompson), che se in giornata e se ha voglia è avversario temibile.

Il finalista della scorsa stagione, il sudafricano Kevin Anderson (numero 4 del tabellone) avrà il francese Pierre-Hugues Herbert, mentre il tedesco Alexander Zverev (numero 6) la vera delusione di questa prima parte di stagione se la vedrà contro il ceco Jirì Vesely, avversario non facile che nel 2016 e 2018 è riuscito ad arrivare agli ottavi di finale.

Tra gli incontri principali del primo turno vanno sicuramente menzionati Auger-Aliassime-Pospisil, Edmund-Munar, Thiem-Querrey, Cilic-Mannarino, Tomic-Tsonga, il derby francese Pouille-Gasquet

Wimbledon, il sorteggio degli azzurri

Il sorteggio dei tennisti azzurri non è stato molto positivo, soprattutto per Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi che faranno il loro esordio rispettivamente contro il greco Stefanos Tsitsipas (numero 7) e il russo Daniil Medvedev (numero 11); anche a Salvatore Caruso (entrato in tabellone tramite le qualificazioni) e a Marco Cecchinato non è andata molto bene visto che esordiranno contro altre due teste di serie, ovvero la numero 20, il transalpino Gilles Simon e la numero 27, l’australiano Alex De Minaur. Anche il numero 1 italiano Fabio Fognini avrà un avversario ostico che sul veloce da sempre il meglio di se, ovvero l’americano l’americano Frances Tiafoe; l’altro azzurro qualificato, Andrea Arnaboldi, toccherà un avversario non impossibile, ossia il quarantenne croato Ivo Karlovic dal servizio devastante ma sul viale del tramonto visto anche le quaranta primavere. Infine i due giocatori italiani che sull’erba hanno maggiori possibilità di andare avanti, Andreas Seppi e Matteo Berrettini, avranno un primo turno tutto sommato abbordabile dovendo incontrare rispettivamente il cileno Nicolas Jarry che a Wimbledon non è mai andato oltre il secondo turno e lo sloveno naturalizzato britannico Alijaz Bedene (una sola volta al terzo turno, nel 2017)

Wimbledon, gli ottavi di finale teorici

(1) Djokovic vs (16) Monfils

(11) Medvedev vs (7) Tsitsipas

(4) Anderson vs (15) Raonic

(10) Khachanov vs [6] Zverev

(5) Thiem vs (12) Fognini

(13) Cilic vs (3) Nadal

(8) Nishikori vs (9) Isner

(17) Berrettini vs (2) Federer

Wimbledon, il calendario di gioco

Lunedì 1: primo turno

Martedì 2: primo turno

Mercoledì 3: secondo turno

Giovedì 4: secondo turno

Venerdì 5: Terzo turno

Sabato 6 : terzo turno

Domenica 7: riposo

Lunedì 8: ottavi di finale

Martedì 9: riposo

Mercoledì 10: quarti di finale

Giovedì 11: riposo

Venerdì 12: semifinali

Sabato 13: riposo

Domenica 14: finale

Wimbledon, il tabellone completo

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs Kohlschreiber

Kudla vs Jaziri

Gulbis vs Mayer

(32) Lajovic vs Hurkacz

(19) Auger-Aliassime vs Pospisil

Dimitrov vs (Q) Moutet

Sonego vs (Q) Granollers

(16) Monfils vs Humbert

(11) Medvedev vs Lorenzi

Carreno Busta vs (Q) Popyrin

Chardy vs Klizan

(21) Goffin vs Klahn

30) Edmund vs Munar

(Q) Majchrzak vs Verdasco

(Q) Arnaboldi vs Karlovic

Fabbiano vs (7) Tsitsipas

(4) Anderson vs Herbert

Tipsarevic vs Nishioka

Seppi vs Jarry

Copil vs (26) Pella

(22) Wawrinka vs (Q) Bemelmans

Stebe vs Opelka

Kovalik vs Haase

(15) Raonic vs Gunneswaran

(10) Khachanov vs (Q) Kwon

(Q) Giron vs (WC) Lopez

Darcis vs M.Zverev

Gojowczyk vs (23) Bautista Agut

(28) Paire vs Londero

Carballes Baena vs Kecmanovic

Cuevas vs Dzumhur

(6) A.Zverev vs Vesely

PARTE BASSA

(5) Thiem vs Querrey

Garin vs Rublev

Dellien vs Millman

Andreozzi vs (31) Djere

(20) Simon vs (Q) Caruso

(Q) Uchiyama vs Sandgren

(Q) Novak vs Fucsovics

(12) Fognini vs Tiafoe

(13) Cilic vs Mannarino

Sousa vs (WC) Jubb

Delbonis vs Evans

(18) Basilashvili vs (WC) Ward

(29) Shapovalov vs Berankis

Tomic vs Tsonga

Kyrgios vs Thompson

(3) Nadal vs (Q) Sugita

(8) Nishikori vs (Q) Monteiro

Norrie vs Istomin

Johnson vs Ramos-Vinolas

(25) de Minaur vs Cecchinato

Struff vs Albot

Fritz vs Berdych

Andujar vs Kukushkin

(9) Isner vs Ruud

(17) Berrettini vs Bedene

Schnur vs (WC) Baghdatis

(WC) Koepfer vs Krajinovic

(24) Schwartzman vs Ebden

(27) Pouille vs Gasquet

Bublik vs (Q) Barrere

(WC) Clarke vs (Q) Rubin

Harris vs (2) Federer