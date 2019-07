Tennis: in vendita i biglietti per gli Internazionali BNL d’Italia 2020

Si è conclusa da solo qualche mese l’edizione 2019 degli internazionali BNL d’Italia che è già arrivato il momento di pensare alla prossima edizione del 2020. Dal primo luglio, infatti, sono già in vendita i biglietti per la 77esima edizione, quella del 2020 appunto.

Il diritto di prelazione, esercitabile fino al 21 luglio, presenta una novità: da quest’anno non riguarda soltanto i circoli ma anche tutti i tesserati FIT. Così verranno agevolati tutti gli appassionati di tennis affiliati alla Federazione che non vorranno perdersi le performance dei più forti tennisti e delle più forti tenniste del mondo.

Il Torneo ha la formula del “combined event”, con le prove maschile e femminile nell’arco di nove giorni, oltre al prologo delle pre-qualificazioni. Nella stessa giornata, come nei quattro tornei del Grande Slam, sarà possibile ammirare tutti i più forti giocatori.

Gli appassionati potranno inoltre sostenere le azzurre e gli azzurri, che tante vittorie stanno regalando al nostro tennis: dal top ten Fabio Fognini (vincitore quest’anno a Monte Carlo) a Matteo Berrettini, da Marco Cecchinato a Lorenzo Sonego, e via via tutti gli altri. Un appuntamento quello di Roma da anni orami a pieno titolo tra i più prestigiosi del calendario mondiale.

La data di inizio è fissata per il 4 maggio 2020, la conclusione domenica 17. Viene dunque confermato il grande salto di qualità per un appuntamento da anni a pieno titolo tra i più prestigiosi e apprezzati del calendario mondiale.

Ecco le modalità di vendita dei biglietti e abbonamenti degli Internazionali BNL d’Italia 2020, tenendo presente che è possibile acquistare anche i biglietti per le Next Gen ATP Finale di Milano in calendario dal 5 al 9 novembre.

Il calendario ATP Tour 2020 prevede 63 tornei in 29 Paesi, oltre ai quattro Slam e alla nuova ATP Cup che aprirà la stagione. La prima edizione della competizione a squadre si svolgerà nell’arco di dieci giorni in parallelo in tre città australiane (Sydney, Brisbane e una terza che verrà comunicata successivamente) e vedrà la partecipazione di 24 selezioni nazionali, a contendersi un montepremi di 15 milioni di dollari e un massimo di 750 punti ATP.

Di seguito il calendario delle vendite per gli Internazionali BNL d’Italia:

Abbonamenti campo centrale e grand stand arena: 1° luglio 2019

Biglietti sessioni diurne campo centrale solo per i Circoli di tennis e tesserati FIT: 1-21 luglio 2019

Biglietti sessioni serali campo centrale: 1° luglio 2019

Biglietti sessioni diurne campo centrale: 22 luglio 2019

Biglietti grand stand arena: 1° luglio 2019

Gli abbonati dell’edizione 2019 potranno esercitare il diritto di prelazione secondo le seguenti modalità:

dal 1° luglio all’11 ottobre 2019 sarà possibile confermare il medesimo posto acquistato per l’edizione 2019;

dal 12 al 18 ottobre 2019 sarà possibile effettuare, solo se non si è già proceduto alla conferma del vecchio posto, il cambio posto tra quelli non confermati;

dal 21 ottobre 2019 tutti i posti non confermati potranno essere acquistati in vendita libera.

L’acquisto di abbonamenti e biglietti è previsto anche online attraverso il sito ticketing.internazionalibnlditalia.com raggiungibile anche attraverso i siti web federtennis.it e internazionalibnlditalia.it

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero verde della Biglietteria Centrale del Foro Italico (800.622662) o scrivere all’indirizzo [email protected]

I biglietti e gli abbonamenti possono inoltre essere acquistati presso la Biglietteria Centrale del Foro Italico.