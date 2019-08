Berrettini-Gasquet, 1° turno US Open: dove vedere il match in diretta tv e streaming oggi 27 agosto

Oggi alle ore 17 (le 11 di New York) sul campo numero 11 di Flushing Meadows Berrettini-Gasquet si sfideranno nel primo turno degli US Open, ultimo Slam stagionale.

Berrettini-Gasquet, presentazione del match

Incontro che si preannuncia interessante tra l’azzurro classe ’96 testa di serie numero 24 e 25 del ranking mondiale e il transalpino classe ’86 numero 36 che nonostante le sue trentatrè primavere è sempre un osso duro da battere su tutte le superfici. In questa stagione Berrettini è migliorato moltissimo rispetto alla stagione precedente ed è riuscito vincere due tornei, il primo sulla terra rossa di Budapest sconfiggendo in finale il serbo Krajinovic, il secondo sull’erba di Stoccarda grazie alla vittoria sul canadese Auger-Aliassime. Da non dimenticare la finale persa contro il cileno Garin sempre sulla terra a Monaco di Baviera.

Anche nel torneo di Wimbledon il tennista romano si è ben comportato arrivando fino agli ottavi di finale dove poi è stato sconfitto nettamente da re dell’erba Federer. Purtroppo in questa seconda parte d’estate ha dovuto convivere con un infortunio alla caviglia che l’ha costretto a giocare poco e con scarsi risultati, ma ora sembra che il dolore sia passato sperando che ritrovi subito la forma dei mesi scorsi. Per lui sarà la seconda partecipazione agli US Open, l’esordio l’anno scorso con eliminazione al primo turno dall’americano Kudla in tre set.

Il transalpino Gasquet sembrava ormai a fine carriera quando ad inizio anno ha subito l’ennesima operazione all’inguine che lo ha tenuto fuori per parecchie settimane e poi ad inizio maggio il ritorno in campo con normali alti e bassi fino alla semifinale (persa contro Goffin) del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto un Top Ten insidioso come Bautista Augut; Top Ten eliminato anche la settimana precedente a Montreal quando nel secondo turno del torneo canadese aveva sconfitto il nipponico Nishikori.

Gasquet, che qui a New Jork nel 2013 ha raggiunto il suo massimo risultato con la semifinale dove uscì battuto da Nadal, dovrà essere bravo soprattutto in risposta al servizio potente dell’azzurro che se in giornata può essere molto pericoloso; dal canto suo il francese cercherà con il suo colpo migliore, ovvero il rovescio ad una mano di mettere in difficoltà Berrettini che potrebbe fare fatica se la partita dovesse andare per le lunghe visto le poche partite giocate in quest’ultimo periodo.

Nessun precedente tra i due giocatori che dunque si affronteranno per la prima volta; il vincente dell’incontro giocherà al secondo turno con chi avrà la meglio tra il portoghese Sousa e l’australiano Thompson.

Berrettini-Gasquet, diretta tv e streaming

Il match tra Berrettini-Gasquet primo turno degli US Open, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 HD (ch. 211 del decoder) che trasmetterà tutto il torneo insieme ad Eurosport HD (ch. 210). L’incontro sarà il primo del campo 11 e dunque avrà inizio alle ore 17 (in Italia).

Il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma DAZN, servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi di proprietà della Perform Group che si è accordato con Discovery, il gruppo che controlla Eurosport, e dallo scorso 1 agosto tutti i possessori di un abbonamento DAZN hanno nel pacchetto anche i canali Eurosport HD e Eurosport 2 HD. Ricordiamo che coloro i quali non sono abbonati a DAZN possono vederlo gratuitamente per un mese e per farlo basta registrarsi sul sito, poi alla fine del mese chi vorrà potrà disdire senza pagare nulla.

Per chi volesse ci sarà anche l’opportunità di seguire il match in streaming su Eurosport Player.