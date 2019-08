Camila Giorgi-Jessica Pegula, Streaming finale WTA Washington open oggi 4 agosto

Giunge al suo atto conclusivo il torneo femminile di Washington.



La nostra Camila Giorgi, attuale numero 62 del ranking, ma destinata a salire vista l’ ottima performance sul cemento americano, se la vedrá con la statunitense Jessica Pegula, balzata al sessantunesimo posto della graduatoria femminile.

La Giorgi accede a questa finale dopo aver sconfitto ieri, nel turno precedente, un’ altra americana: Caty McNally, wildcard e vera sorpresa di questi open statunitensi.

La tennista pesarese si è imposta all’ avversaria in due set: il primo, abbastanza combattuto, si è chiuso solo al tie break con punteggio di 7-5, mentre nel secondo la Giorgi ha vinto in scioltezza (6-2), facendo registrare una buona percentuale di punti a servizio.

La sua avversaria arriva alla finale da padrona di casa, dopo aver sconfitto in semifinale la russa Kalinskaja in tre set (6-3, 3-6, 6-1).

tre I precedenti tra le due tenniste, con la Giorgi in svantaggio 2-1 nel computo delle vittorie. Tali precedenti, peró, risalgono agli anni 2011 e 2012. In piú, Camila Giorgi ha vinto l’ unico match match disputato contro la Pegula su cemento.

La Giorgi, grazie a questa splendida prestazione nel Citi Open, raggiunge la settima finale in carriera nel circuito professionistico. Finale che giunge dopo un periodo di digiuno che dura dallo scorso ottobre, e che la rinfranca dopo che un infortunio l’ ha tenuta lontana dai campi.

Finale WTA Open di Washington: diretta streaming e dove vederla in TV



Il match, in programma stasera alle 20:30, sarà visibile sul canale Supertennis (64 del digitale terrestre), e in streaming gratuito, sul sito della stessa emittente.