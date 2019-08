Federer-Londero, il ritorno del re. Secondo turno del torneo Atp Cincinnati. Nella notte tra il 13 e il 14 agosto scenderanno in campo Roger Federer e Juan Londero. Lo svizzero, numero 3 al mondo, contro l’argentino che è al posto 55 nel ranking Atp. Il campione di Basilea torna in campo, esattamente un mese dopo la finale persa a Wimbledon contro Novak Djokovic. Il torneo di Cincinnati è una tappa di avvicinamento preziosa per lui verso il prossimo Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam. Londero al primo turno ha sconfitto Matteo Berrettini, anche lui reduce da un periodo di stop per infortunio. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di tie-break sul 6-6 nel parziale decisivo. Il vincitore di questo incontro troverà negli ottavi di finale troverà uno tra Wawrinka/Dimitrov e Rublev/Basilashvili.

Federer-Londero, come seguire il match in tv e streaming

Federer-Londero, info diretta televisiva e streaming. Il torneo Atp Cincinnati è trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. Precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (canale 204 di Sky). In più c’è la possibilità di utilizzare Sky Go, il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il match tra Federer e Londero è un inedito, i due infatti non si sono mai incrociati nel circuito Atp. L’incontro verrà disputato sul Campo Centrale di Cincinnati, questo il programma di gioco odierno:

A partire dalle ore 17:00

Dimitrov vs. Wawrinka

Non prima delle ore 19:00

Bertens vs V.Williams

A seguire

Djokovic vs Querrey

Non prima delle 1:00

Federer vs Londero