Fognini-Nadal, cercasi impresa. Quarti di finale del torneo Atp Montreal. Nella notte italiana tra il 9 e il 10 agosto scenderanno in campo Fabio Fognini e Rafael Nadal. L’azzurro, testa di serie numero 7, contro lo spagnolo che è testa di serie numero 1 del tabellone canadese. Fognini non ha concesso neanche un set fino ad ora agli avversari, sia contro l’americano Paul che contro il francese Mannarino. Stesso discorso per Nadal, che ha lasciato 17 games per strada contro Evans e Pella. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di disputare il tie-break nel parziale decisivo sul 6-6. Il vincente di questo match giocherà in semifinale contro il vincente dell’incontro tra il francese Gael Monfils e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut.

Fognini-Nadal, i precedenti. L’azzurro e lo spagnolo si ritrovano di fronte per la 15esima volta in carriera. Il maiorchino conduce la serie degli head to head per 11-3. L’ultimo precedente tra i due giocatori risale al 20 aprile 2019, quando Fognini ha sconfitto Nadal sulla terra rossa di Montecarlo. L’azzurro in quell’occasione risultò essere anche il vincitore del torneo. In totale sono 9 i precedenti sulla terra rossa. L’ultima vittoria di Nadal nei confronti di Fognini sul rosso è del maggio 2018, agli Internazionali d’Italia di Roma. Sempre al Foro Italico risale il primo incontro tra i due: era il maggio 2013, vinse ancora una volta Nadal in due set. Sono 6 i precedenti sul cemento: lo spagnolo è in vantaggio per 5-1. L’unica affermazione di Fognini sul veloce risale al settembre 2015, si trattava degli Us Open. L’ultimo incrocio Fognini-Nadal sul cemento è dell’ottobre 2017, a Shangai vinse il fenomenale spagnolo.

Fognini-Nadal, come seguire il match in tv e streaming

Fognini-Nadal, info tv e streaming. Il torneo Atp di Montreal è trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. In particolare gli incontri sono trasmessi sui canali Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (canale 204 di Sky). In più c’è anche la possibilità dello streaming gratuito con Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il match tra l’azzurro e lo spagnolo non comincerà prima delle 00.30 italiane del 10 agosto. Questi gli altri quarti di finale a Montreal: Medvedev-Thiem, Zverev-Khachanov e Monfils-Bautista. Il programma odierno comincia alle ore 18 italiane.