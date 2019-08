Fognini-Opelka, 1° turno US Open: dove vedere il match in diretta tv e streaming oggi 26 agosto

Fognini-Opelka oggi si sfideranno nel primo turno degli US Open sul campo 17 di Flushing Meadows e cominceranno così la loro avventura sul cemento americano.

Fognini-Opelka, presentazione del match

Per il numero uno dei tennisti italiani e testa di serie numero 11 del seeding, sarà un incontro complicato contro il gigante americano di 211 cm nato nel Michigan e che il prossimo mercoledì compirà 22 anni. Un sorteggio non particolarmente fortunato anche se Fabio Fognini ha dimostrato nell’ultimo mese di essere in buona forma arrivando ai quarti di finale sia sul cemento di Los Cabos che su quello di Montreal, mentre a Cincinnati due settimane fa ha dato forfait per un problema al piede che in realtà lo attanaglia da un pò di tempo. Reilly Opelka, attualmente numero 42 del ranking mondiale, in questa estate è riuscito ad arrivare in semifinale ad Atlanta e a Wimbledon ha sconfitto Wawrinka dopo una maratona al quinto set, per poi uscire da Raonic al terzo turno.

Sulla carta il ligure parte leggermente favorito, anche se dovrà fare molta attenzione soprattutto al servizio del suo avversario che se in giornata può essere devastante e spostare gli equilibri del match. Questo per i due giocatori sarà il primo confronto diretto e probabilmente ci sarà una seconda sfida a fine stagione visto che Italia e Stati Uniti (insieme al Canada) sono state sorteggiate nello stesso girone della nuova Coppa Davis.

Nella scorsa edizione degli US Open l’azzurro è uscito al secondo turno, sconfitto in quattro set dall’australiano Millman, mentre Opelka è stato eliminato nelle qualificazioni dal serbo Kecmanovic come successo anche nei due anni precedenti (Gojowczyk nel 2017 e Roger-Vasselin nel 2016) e dunque per il tennista di casa sarà la prima partecipazione al tabellone principale.

Fognini-Opelka, diretta tv e streaming

Il match tra Fognini-Opelka primo turno degli US Open sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport HD (ch. 210 del decoder) che trasmetterà tutto il torneo insieme ad Eurosport 2 HD (ch. 211). L’incontro sarà in ordine cronologico il secondo del campo 17 dopo quello tra Konta-Kasatkina (inizio ore 17 in Italia, le 11 locali) e dunque l’italiano e lo statunitense entreranno in campo al termine del match femminile (non prima delle 18.30).

Il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma DAZN servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi di proprietà della Perform Group che si è accordato con Discovery, il gruppo che controlla Eurosport, e dallo scorso 1 agosto tutti i possessori di un abbonamento DAZN hanno nel nel pacchetto anche i canali Eurosport HD e Eurosport 2 HD. Ricordiamo che coloro i quali non sono abbonati a DAZN possono vederlo gratuitamente per un mese e per farlo basta registrarsi sul sito, poi alla fine del mese chi vorrà potrà disdire senza pagare nulla.

Per chi volesse ci sarà anche l’opportunità di seguire il match in streaming su Eurosport Player.