Fognini-Paul, l’azzurro avanza. Vittoria in due set per il numero uno del tennis italiano, battuto in due l’americano Paul. Ora nel prossimo turno del torneo Atp Montreal Fognini giocherà contro il francese Mannarino.



Fognini-Paul, esordio per l’azzurro a Montreal. Primo turno del torneo Atp Master 1000 di Montreal. Nella notte tra il 7 e l’8 agosto scenderà in campo Fabio Fognini. L’azzurro, numero 10 del mondo, giocherà contro l’americano Tommy Paul, numero 128 delle classifiche Atp. Il tennista ligure è reduce dal torneo di Los Cabos, dove è stato eliminato nei quarti di finale dall’americano Fritz. Per Fognini sarà il primo match sul cemento canadese di Montreal. Al contrario Paul è già al quarto match nel torneo, avendo giocato le qualificazioni e avendo battuto il canadese Schnur al primo turno. Si gioca al meglio dei tre set, con possibilità di tie-break nel parziale decisivo sul 6-6. Dopo il ritiro di Berrettini e la sconfitta di Cecchinato contro Schwartzman, Fognini è l’ultimo italiano in gara a Montreal.

Fognini-Paul, come seguire il match in tv e streaming

Fognini-Paul, info tv e streaming. Il torneo Atp di Montreal è trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. In particolare gli incontri sono trasmessi sui canali Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (canale 204 di Sky). In più c’è anche la possibilità dello streaming gratuito con Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Questo il programma odierno sul campo centrale:si comincia alle ore 18.00 italiane con Nadal-Evans, poi a seguire: Shapovalov-Thiem, Auger-Aliassime-Raonic e infine Fognini-Paul. Molto probabilmente il match dell’azzurro verrà disputato nella notte italiana. Tra Fognini e Paul non ci sono precedenti, questo sarà il loro primo incrocio in un torneo Atp. L’azzurro parte chiaramente favorito, ma per sua stessa ammissione non si trova al top della condizione fisica. Anche a Los Cabos si è visto un Fognini a scartamento ridotto. La speranza è che il tennista ligure ritrovi la sua miglior forma in vista dell’Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam.