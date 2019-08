Giorgi-Azarenka, cemento bollente in Canada. Primo turno del torneo Wta Toronto. Nella serata italiana scenderanno in campo Camila Giorgi e Viktoria Azarenka. L’azzurra, numero 52 del mondo, se la vedrà contro la bielorussa, attualmente al posto numero 39 delle classifiche mondiali. Per entrambe si tratta del primo match al torneo canadese. La Giorgi è reduce dalla finale persa a Washington, dove è stata sconfitta dall’americana Pegula. La Azarenka invece arriva in Canada dopo aver partecipato al torneo di San José, sempre su cemento. L’ex numero 7 del mondo è stata battuta negli ottavi di finale dalla croata Vekic. Si gioca al meglio dei tre set, con la possibilità di giocare il tie-break nel parziale decisivo sul 6-6. La vincente di questo incontro giocherà al secondo turno contro l’ucraina Yastremska, che all’esordio ha battuto l”inglese Konta (testa di serie numero 13).

Giorgi-Azarenka, come seguire il match in tv e streaming

Giorgi-Azarenka, info tv e streaming. Il match tra l’azzurra e la bielorussa potrà essere seguita in diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e non più visibile nel pacchetto Sky). L’incontro è il secondo in programma sul Campo Centrale, dopo quello tra l’americana Venus Williams e la spagnola Carla Suarez Navarro. Il programma odierno comincerà alle ore 17 italiane. Giorgi-Azarenka potrà essere visibile anche in streaming, gratuitamente sul sito: www.supertennis.tv. Sono due i precedenti tra le due giocatrici: con un parziale di 2-0 per la Giorgi. L’azzurra si è imposta per la prima volta sull’erba di Eastbourne nel 2014 e poi sul cemento di Tokyo nel 2018. Quest’ultimo match si è concluso anzitempo per il ritiro della Azarenka, a causa di uno dei suoi tanti problemi fisici.