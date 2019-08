Giorgi-Linette, finale Wta Bronx Open: diretta tv e streaming oggi dalle ore 20

Stasera alle ore 20 (le 14 locali) Giorgi-Linette scenderanno in campo al Victor Kiam Stadium per la finale del Bronx Open (cemento) a New York, match valido per il torneo del circuito WTA.

Giorgi-Linette, presentazione del match

L’azzurra ieri ha vinto (4-6, 6-4, 7-6 i parziali) la semifinale contro la Wang che sembrava compromessa visto che sul 5-4 e servizio la cinese ha avuto un match point e poi nel tie break decisivo si era portata avanti addirittura per 6-3 con tre palle match consecutive che però la giocatrice marchigiana è stata brava ad annullare senza paura e chiudere per otto punti a sei con cinque punti consecutivi. Camila Giorgi (numero 58 del mondo), in un ottimo momento di forma, bissa la finale di Washington di inizio agosto persa poi contro la tennista di casa Jessica Pegula per 6-2, 6-2 e dunque addolcisce un 2019 che fin qui era stato molto deludente. Che la settimana neworkese fosse positiva lo si era capito fin dal primo turno con la vittoria facile contro la russa Margarita Gasparjan, poi un altro match al fulmicotone vinto sempre 7-6 al terzo set contro la tedesca Andrea Petkovic e poi il quarto di finale dominato contro la francese Alizè Cornet.

L’avversaria odierna, la ventisettenne polacca Magda Linette (numero 80 del ranking Wta) ha vinto i primi due turni piuttosto agevolmente prima contro l’estone Kaia Kanepi e poi contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (numero 9 del seeding); nei quarti invece vittoria in rimonta e al fotofinish ai danni della ceca Karolina Muchova (numero 10) per 7-6 al terzo set dopo aver perso il primo. Nella semifinale giocata ieri, la Linette ha sconfitto per 7-6, 6-2 un’altra testa di serie, ovvero la ceca Katerina Siniakova. Dunque la polacca si appresta a giocare questa finale sulle ali dell’entusiasmo visto le belle prove offerte contro giocatrici sulla carta più forti; il match di oggi potrebbe essere molto equilibrato anche se l’azzurra nonostante l’ottima forma di quest’ultimo periodo potrebbe pagare la fatica di ieri, se così fosse dovrà essere brava la sua avversaria ad approfittarne.

Un solo precedente tra le due giocatrici risalente al 2015 sul cemento di Katowice (Polonia) con la Giorgi uscita vincitrice per 6-7(3) 6-2 6-3.

Giorgi-Linette, diretta tv e streaming

La semifinale del Bronx Open tra Giorgi-Linette (inizio ore 20) sarà visibile sul canale SuperTennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre) con la telecronaca di Giorgio Spalluto; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.